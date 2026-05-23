Dodik: Dijelimo bol s Kinom

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je s velikom tugom primio vijest o rudarskoj nesreći u Kini i istakao da Republika Srpska dijeli bol sa prijateljskim kineskim narodom.
Dodik je uputio saučešće porodicama stradalih, narodu Kine i predsjedniku Si Đinpingu, uz želju za brz oporavak povrijeđenih.
"S velikom tugom primio sam vijest o strašnoj rudarskoj nesreći u Kini u kojoj je život izgubio veliki broj rudara. Republika Srpska dijeli bol i solidarnost s prijateljskim kineskim narodom u ovim teškim trenucima", naveo je Dodik u objavi na Iksu.
U eksploziji u rudniku uglja Ljušenju u okrugu Ćinjuan sinoć je, prema posljednjim podacima, poginulo 90 rudara, a devet se vodi kao nestalo. U vrijeme nesreće 247 radnika bilo je na dužnosti pod zemljom.
