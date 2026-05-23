Rubio: Ostvaren određeni napredak u sporu između Vašingtona i Irana

23.05.2026 17:18

Марко Рубио
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da je ostvaren određeni napredak u sporu između Vašingtona i Irana i da bi Sjedinjene Američke Države narednih dana mogle da imaju "nešto da saopšte" tim povodom.

- Postignut je određeni napredak, čak i dok sada razgovaram sa vama radi se na tome. Postoji mogućnost da ćemo, bilo kasnije danas, sutra ili za nekoliko dana, imati nešto da saopštimo - rekao je Rubio novinarima tokom posete Nju Delhiju, prenosi Rojters.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, koji je razgovarao telefonom sa šefovima diplomatija Iraka, Turske i Katara, obavijestio je iračkog kolegu Fuada Huseina da je u prethodnoj rundi pregovora između Teherana i Vašingtona ostvaren određeni napredak, posebno u vezi sa novim pregovaračkim dokumentom.

Sagovornici su istakli ulogu Pakistana u posredovanju i ocijenili da Islamabad doprinosi uspjehu pregovora, uz napomenu da u pregovorima učestvuje i Katar.

Teheran trenutno razmatra najnoviji američki prijedlog za mogući sporazum kojim bi bio okončan skoro tromjesečni sukob koji je uzdrmao energetska tržišta i doveo do rasta cijena goriva.

Prema navodima izvora CBS-a, američki prijedlog prosleđen je Iranu u sredu, uz upozorenje da bi odbijanje, kako je navedeno, "konačne ponude" dovelo do nastavka vojnih napada.

(TANJUG)

