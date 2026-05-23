Detalji teške nesreće u Hrvatskoj: Jedna osoba poginula, više povrijeđenih

Jedna osoba je poginula, a pet je povrijeđeno u sudaru automobila i kombija na ulazu u tunel Sveti Ilija u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Hrvatski mediji pišu da je u direktnom sudaru smrtno stradao strani državljanin, a da je među povrijeđenima i dijete.

Povrijeđeni su prevezeni na pružanje ljekarske pomoći u KBC Split, a po jedan broj je stigao i helikopter Hitne medicinske službe.

Iz splitske policije su naveli da se teška saobraćajna nesreća dogodila oko 13.20 časova kod ulaza u tunel sa strane Zagvozda.

Put i tunel su zatvoreni za saobraćaj dok traje uviđaj.

(SRNA)