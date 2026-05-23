Desetine hiljada demonstranata u Madridu traži ostavku premijera

Desetine hiljada demonstranata izašle su na ulice Madrida tražeći ostavku španskog premijera Pedra Sančeza nakon niza korupcijskih skandala.

Mala grupa demonstranata pokušala je da probije barijere oko rezidencije španskog premijera.

Policija je privela grupu maskiranih ljudi na glavnom putu ka madridskoj palati "Monkloa", gdje Sančez živi sa porodicom.

Desetine hiljada demonstranata nosile su transparente sa natpisima "Ostavka socijalističke mafije" i drugim sloganima, zajedno sa mnogim španskim zastavama na "Maršu za dostojanstvo", koji je organizovalo Špansko udruženje civilnog društva.

Lideri opozicione Narodne partije i krajnje desničarske stranke Voks takođe su učestvovali u glavnom mirnom maršu.

Organizatori su saopštili da je u protestu učestvovalo 80.000 ljudi, iako je predstavnik španske Vlade u Madridu procijenio da je na ulicama oko 40.000.

Španski sud objavio je početkom sedmice da se protiv bivšeg španskog socijalističkog premijera Hosea Luisa Rodrigeza Sapatera vodi istraga zbog navodnog vođenja mreže za trgovinu uticajem i pranje novca.

Sapatero, ključni saveznik aktuelnog premijera, negirao je bilo kakvu krivicu.

(SRNA)