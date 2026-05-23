Stravična prognoza MMF-a za Evropu

Putanja javnog duga Evropske unije mogla bi da "eksplodira", što bi nanijelo štetu ekonomiji Unije, ako se ne preduzmu mjere za rješavanje fiskalnih pritisaka, rečeno je danas iz Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) ministrima finansija EU.

"Ako se ne kontroliše, javni dug će se naći na neodrživoj putanji. Uz nepromijenjenu politiku, dug prosječne evropske zemlje dostigao bi 130 procenata od bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2040. godine, što je gotovo dvostruko više u odnosu na danas", naveo je MMF u dokumentu predstavljenom ministrima finansija tokom neformalnog sastanka u Nikoziji na Kipru.

Fond je istovremeno upozorio da će se vlade EU suočiti sa povećanim pritiskom na potrošnju za odbranu, energetiku i penzije u narednih 15 godina.

Stručnjaci MMF-a su predložili kombinaciju strukturnih reformi, kao i fiskalnih reformi, zajedničkog zaduživanja i fiskalne konsolidacije kako bi se riješilo ovo pitanje, prenosi "Politiko".

"Pristup snalaženja od danas do sutra, koji su mnoge zemlje do sada usvojile, dostiže svoje granice i čini se da je neophodan strateški odgovor kako bi se reagovalo na rastuće pritiske na potrošnju", dodali su iz MMF-a.

Predstavnici Evropskog revizorskog suda su takođe prenijeli ministrima finansija da pasivnost nije opcija, ističući potrebu za mjerama fiskalne konsolidacije.

U dokumentu MMF-a pozivaju se zemlje EU da podstaknu rad i zapošljavanje širom bloka od 27 zemalja, pojednostave tok štednje građana u investicije, integraciju energetskih tržišta i sprovođenje projekata otpornih na klimatske promjene.

Kako se navodi, penzione reforme i viša starosna granica za penzionisanje bi takođe pomogle.

EU bi trebalo da se složi da su inovacije, energetika i odbrana javna dobra i da ih treba finansirati zajedničkim zaduživanjem, dodaje se u dokumentu.

EU je ostala u ćorsokaku po pitanju ideje o podjeli duga kako bi se otključala dodatna sredstva, pri čemu neke zemlje poput Španije, Italije, Grčke ili Francuske snažno podržavaju tu inicijativu, a druge, poput Njemačke, se snažno protive.

"Suočeni smo sa novim i stalnim potrebama za potrošnjom", rekao je komesar EU za ekonomiju Valdis Dombrovskis na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara finansija.

On je dodao da je, istovremeno, raspoloživi fiskalni prostor već ograničen, nivoi duga su visoki, a starenje stanovništva dodatno pogoršava izazove.

"Ovo nije apstraktni problem. To je veoma konkretan i hitan politički izazov sa kojim se ovdje suočavamo. Rješenje je ukratko veći rast i bolja potrošnja", rekao je Dombrovskis.

On je dodao da je zajedničko zaduživanje već stvarnost, jer su na taj način finansirani projekti za jačanje odbrambenih sposobnosti EU, kao i zajam za podršku Ukrajini, piše "Politiko", a prenosi "Tanjug".