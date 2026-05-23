Hitno povučeno meso iz prodaje: U poznatom proizvodu pronađeno strano tijelo

Državni inspektorat Republike Hrvatske hitno je povukao iz prodaje miješano mljeveno meso proizvođača „PIK Vrbovec“, sa rokom upotrebe do 25. maja 2026. godine, zbog ozbiljnog rizika po zdravlje potrošača.

U pitanju je, kako prenose hrvatski mediji, „Miješano mljeveno meso 850g“, EAN koda 3850139435917, LOT broja L 960519.

Kao razlog za hitnu suspenziju ovog proizvoda sa polica trgovinskih lanaca navodi se prisutnost stranog tijela u mesu. Proizvođač spornog artikla je kompanija „PIK Vrbovec plus d.o.o.“ iz Vrbovca.

Iz Državnog inspektorata je naglašeno da proizvod nije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbjednost hrane, te utvrđivanju postupaka u područjima bezbjednosti hrane. Potrošačima koji su kupili ovaj proizvod sa navedenim LOT brojem savjetuje se da ga ne konzumiraju, prenose Nezavisne.