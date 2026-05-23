Hitno povučeno meso iz prodaje: U poznatom proizvodu pronađeno strano tijelo

Autor:ATV
Državni inspektorat Republike Hrvatske hitno je povukao iz prodaje miješano mljeveno meso proizvođača „PIK Vrbovec“, sa rokom upotrebe do 25. maja 2026. godine, zbog ozbiljnog rizika po zdravlje potrošača.
U pitanju je, kako prenose hrvatski mediji, „Miješano mljeveno meso 850g“, EAN koda 3850139435917, LOT broja L 960519.
Kao razlog za hitnu suspenziju ovog proizvoda sa polica trgovinskih lanaca navodi se prisutnost stranog tijela u mesu. Proizvođač spornog artikla je kompanija „PIK Vrbovec plus d.o.o.“ iz Vrbovca.
Iz Državnog inspektorata je naglašeno da proizvod nije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbjednost hrane, te utvrđivanju postupaka u područjima bezbjednosti hrane. Potrošačima koji su kupili ovaj proizvod sa navedenim LOT brojem savjetuje se da ga ne konzumiraju, prenose Nezavisne.
