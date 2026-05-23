Logo
Large banner

Hapšenje u Grudama: Kod maloljetnika pronađeni kokain i marihuana

Autor:

ATV
23.05.2026 09:43

Komentari:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Policijski službenici Policijske uprave Grude sinoć su u mjestu Sovići, opština Grude zatekli maloljetnika kod kojeg su pronašli kokain i marihuanu.

Kako je potvrđeno iz MUP-a ZHK, ovaj događaj se desio oko 23.35.

"Prilikom kontrole kod istog je pronađena određena količina kokaina, kao i određena količina marihuane", navode iz MUP-a.

U skladu sa zakonskim propisima navedeni predmeti su izuzeti, a PU Grude će protiv 17-godišnjaka Kantonalnom tužilaštvu uputiti izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu posjedovanje i omogućavanje uživanja droga iz članka 239. KZ FBiH, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

kokain

marihuana

maloljetnik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Такси знак на аутомобилу.

Region

Upozorenje za turiste u Hrvatskoj: Ne ulazite u taksi prije nego što ovo provjerite

2 h

0
Мљевено месо у стакленој посуди.

Ekonomija

Hitno povučeno meso iz prodaje: U poznatom proizvodu pronađeno strano tijelo

2 h

0
Дрон

Svijet

Ruska PVO tokom noći oborila 348 ukrajinskih dronova

2 h

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Tenis

Đoković dobio udarni termin na startu Rolan Garosa

3 h

1

Više iz rubrike

Полиција Србија

Hronika

Tragedija na Ibarskoj: Mladić poginuo u smrskanoj "alfi", njegovom drugu se bore za život

3 h

0
Трактор ради на њиви.

Hronika

Traktor pregazio muškarca na deponiji, nije mu bilo spasa

15 h

0
Судар аутобуса и аута у Пријечанима

Hronika

Sudar autobusa i auta u banjalučkom naselju

15 h

0
Полиција Србија

Hronika

Užas kod Obrenovca: Pronađeno tijelo muškarca, pokošen automobilom pa ostavljen pored puta?

16 h

0

  • Najnovije

12

13

Pronađen novi dokaz u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje

12

01

Pijane turistkinje upale u kabinu i preuzele kormilo trajekta

12

00

Energo klub: Odgovori na najvažnija energo pitanja

12

00

Poznata pjevačica šokirala tvrdnjom: ''Moj muž je bio sa Milicom Todorović dok sam bila trudna''

11

47

Dodik: Narod ovdje traži sigurnost - osjećaj da njegova država stoji iza njega

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner