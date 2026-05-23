Hapšenje u Grudama: Kod maloljetnika pronađeni kokain i marihuana

Foto: ATV BL

Policijski službenici Policijske uprave Grude sinoć su u mjestu Sovići, opština Grude zatekli maloljetnika kod kojeg su pronašli kokain i marihuanu.

Kako je potvrđeno iz MUP-a ZHK, ovaj događaj se desio oko 23.35. "Prilikom kontrole kod istog je pronađena određena količina kokaina, kao i određena količina marihuane", navode iz MUP-a. U skladu sa zakonskim propisima navedeni predmeti su izuzeti, a PU Grude će protiv 17-godišnjaka Kantonalnom tužilaštvu uputiti izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu posjedovanje i omogućavanje uživanja droga iz članka 239. KZ FBiH, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.