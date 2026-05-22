Užas kod Obrenovca: Pronađeno tijelo muškarca, pokošen automobilom pa ostavljen pored puta?

22.05.2026 19:48

U mjestu Duboko kod Obrenovca danas oko 15 časova pronađeno je tijelo muškarca.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je nesrećnog čovjeka udario automobil, nakon čega je tijelo ostavljeno na mjestu gdje je danas pronađeno, saznaje Telegraf.rs. Okolnosti pod kojima je došlo do tragedije zasada nisu poznate.

Prema nezvaničnim saznanjima, riječ je navodno o muškarcu čiji je nestanak prijavljen prije pet dana, ali identitet još zvanično nije potvrđen.

Na licu mjesta nalaze se policija i dežurni tužilac, koji obavljaju uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja o ovom slučaju. Istraga je u toku.

