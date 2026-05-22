Hitna na terenu: Teži udes u Banjaluci

Autor:ATV
Komentari:0
U poslijepodnevnim satima u petak, 22. maja, dogodila se teža saobraćajna nezgoda u Banjaluci.
Do udesa je došlo u blizini tržnog centra "Tropik" i ugostiteljskog objekta "Golden kard".
Kako javljaju vozači sa mjesta događaja, na terenu je ekipa Hitne pomoći, a saobraćaj je otežan.
Za sada nema informacija o stepenu povreda, niti koliko je osoba povrijeđeno.
Na vozilima je pričinjena znatna materijalna šteta.
