Hitna na terenu: Teži udes u Banjaluci

U poslijepodnevnim satima u petak, 22. maja, dogodila se teža saobraćajna nezgoda u Banjaluci.

Do udesa je došlo u blizini tržnog centra "Tropik" i ugostiteljskog objekta "Golden kard".

Kako javljaju vozači sa mjesta događaja, na terenu je ekipa Hitne pomoći, a saobraćaj je otežan.

Za sada nema informacija o stepenu povreda, niti koliko je osoba povrijeđeno.

Na vozilima je pričinjena znatna materijalna šteta.