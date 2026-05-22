Maturanti razrednoj kupili automobil: Reakcija nastavnice iz Zadra se ubrzo proširila na mrežama

Maturanti tehničke škole u Zadru priredili su svojoj razrednoj starješini Nini veliko iznenađenje posljednjeg dana škole, a njena emotivna reakcija se brzo proširila društvenim mrežama.
Učenici su joj kupili automobil.
Video koji prikazuje trenutak iznenađenja dirnuo je mnoge ljude, a nakon objave uslijedili su komentari podrške i pohvale za učenike i njihovog odjeljenjskog starješinu.
– Zamislite kakav učitelj, mentor, osoba, psiholog, podrška i prijatelj morate biti kada vas djeca vole, poštuju i zahvaljuju vam na ovaj način! Svaka čast odjeljenjskom starešini i ovoj divnoj djeci – jedan je od komentara, prenosi Zadarski.hr
