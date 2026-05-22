U Zvorniku počeo Open dej: Mlade nade na ''nišanu'' Crvene zvezde

Na Gradskom stadionu u Zvorniku, od 22. do 24. maja održava se kamp "Open dej" za dječake rođene u periodu od 2012. do 2018. godine.

Ovaj sportski događaj organizuje beogradski velikan FK Crvena zvezda, a pokrovitelj je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.

Crvena zvezda Open Dej

Pod sloganom "Ostvari svoje snove", treneri iz Zvezdine škole fudbala vodiće četiri treninga tokom pomenuta tri dana, pružajući mladim fudbalerima priliku da pokažu talenat i unaprijede svoje vještine.

Učešće u kampu otvoreno je za dječake iz Zvornika, ali i cijelog regiona.

S obzirom na to da su Zvezdin dres kroz istoriju nosili brojni fudbaleri sa prostora Republike Srpske, organizatori vjeruju da će upravo ovaj kamp biti prilika da se prepoznaju neki novi talenti koji će napraviti prve korake ka ostvarenju velikih fudbalskih snova.