Brutalan udarac za reprezentaciju Hrvatske pred Mundijal

Svjetsko prvenstvo u fudbalu samo što nije, a ono će se održati u tri države: SAD, Meksiku i Kanadi (11. jun - 19. jul).

Region će predstavljati Hrvatska i Bosna i Hercegovina, dok nažalost, fudbalska reprezentacija Srbije neće učestvovati.

Engleski "Gardian" je u svom tekstu napravio mogućnost za osvajanje Mundijala od reprezentacija koje nikada nisu osvajale Svjetsko prvenstvo, ali na toj listi nema selekcije Hrvatske.

Mnogi se tome čude, s obzirom da je ekipa Zlatka Dalića na prvenstvu svijeta u Rusiji stigla do finala kada su poraženi od Francuske, dok su četiri godine kasnije u Kataru bili treći nakon pobjede nad Marokom.

"Gardian" ističe da je favorit od tih reprezentacija Portugalija, za koju se smatra da ima najbolji sastav od selekcija koje nikada nisu osvajale.