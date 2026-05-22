Svijet uskoro možda dobija novu državu

Svijet bi uskoro mogao da dobije novu državu, jer je Alberta za 19. oktobar zakazala referendum o tome da li želi ostati u Kanadi.

Alberta će na referendumu odlučiti o tome da li da ostane u Kanadi ili da nastavi proces ka novom obavezujućem glasanju o secesiji, što se smatra prvim ozbiljnim testom jedinstva zemlje u posljednjim decenijama, najavila je u četvrtak premijerka Alberte Danijel Smit.

"Da li Alberta treba da ostane pokrajina Kanade ili će Vlada Alberte pokrenuti pravni proces predviđen Ustavom Kanade kako bi se održao obavezujući pokrajinski referendum o tome da li Alberta treba da se odvoji od Kanade", navela je Smit u televizijskom obraćanju pitanje koje će biti postavljeno građanima ove jeseni uoči glasanja, prenosi BBC.

On October 19th, Albertans will vote on whether Alberta should remain in Canada or begin the legal process toward a binding referendum to leave Canada.

Smit je istakla da će glasati za ostanak Alberte u Kanadi.

"Tako bih glasala o secesiji na pokrajinskom referendumu", rekla je, dodajući da je to stav njene vlade i njenog poslaničkog kluba.

Navela je da je “duboko zabrinuta” zbog sudske odluke kojom je sudija u Alberti odbacio peticiju za referendum o secesiji, nakon što su predstavnici Prvih nacija tvrdili da nisu bili adekvatno konsultovani što je zaustavilo verifikaciju potpisa.

"Kao premijerka, neću dozvoliti da pravna greška jednog sudije ućutka glas stotine hiljada stanovnika Alberte. Budućnost Alberte odlučivaće stanovnici, a ne sud. Odugovlačenje samo produžava veoma emotivnu i važnu debatu, a ućutkivanje stotine hiljada građana koji žele da budu saslušani je neopravdano u slobodnom i demokratskom društvu", rekla je Smit.

Njena najava uslijedila je nakon što je peticija građana za secesiju prikupila više od 300.000 potpisa početkom godine, dok je posebna peticija za ostanak Alberte u Kanadi dobila više od 400.000 potpisa.

Neki stanovnici smatraju da savezna vlada koči naftnu i gasnu industriju u korist klimatskih politika.

Šta kažu ankete?

Ankete javnog mnjenja sugerišu da bi većina stanovnika Alberte glasala protiv secesije.

Početkom maja, kanadski premijer Mark Karni je izjavio da svaki pokušaj odvajanja pokrajine mora da prati pravila zakona “Kleriti Akt”, starog 26 godina donijetog nakon referenduma u Kvebeku 1995. godine.

Mogući drugi obavezujući referendum o nezavisnosti Alberte bi mogao da ispuni uslove tog zakona, uključujući jasnu većinu glasača za, jasnu formulaciju pitanja i nadzor federalnog parlamenta, a ako uslovi budu ispunjeni, Alberta bi ušla u duge pregovore sa saveznom vladom o uslovima razdvajanja.

Na prethodnim glasanjima, Kvebek je dva puta glasao protiv nezavisnosti, a posljednji put 1995. godine rezultat je bio tijesan sa 50,58 odsto protiv i 49,22 odsto za.