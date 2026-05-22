Meta ukida 350 radnih mjesta zbog ulaganja u AI

22.05.2026 19:22

Tehnološki gigant Meta planira ukidanje oko 350 radnih mjesta u Irskoj kao dio šireg globalnog restrukturiranja usmjerenog na razvoj vještačke inteligencije (AI).

Kako prenosi “Irish Examiner”, zaposleni u irskim kancelarijama kompanije već su obaviješteni da će njihova radna mjesta biti ugašena, dok Meta istovremeno sprovodi globalno smanjenje broja zaposlenih koje obuhvata oko 8.000 radnika.

Kompanija Meta trenutno zapošljava približno 1.800 ljudi u Irskoj, a prema irskim zakonima bila je dužna da o planiranim otkazima obavijesti i Ministarstvo preduzetništva. Otkazi dolaze u trenutku kada kompanija ulaže ogromna sredstva u razvoj AI tehnologije i reorganizaciju poslovanja kako bi ostala konkurentna u trci sa rivalima poput Googlea i OpenAI-ja.

Fokus na AI i manje timove

Prema informacijama iz kompanije, najveći udar očekuje se na inženjerske i produktne timove, dok izvori upozoravaju da bi novi talasi otpuštanja mogli uslijediti kasnije tokom godine. Zaposlenima širom svijeta preporučeno je da rade od kuće dok se restrukturiranje sprovodi.

Meta je prethodno premjestila oko 7.000 radnika u nove timove fokusirane na razvoj AI proizvoda i digitalnih agenata. Kompanija je za ovu godinu planirala ulaganja veća od 100 milijardi dolara u infrastrukturu i razvoj vještačke inteligencije. Krajem marta Meta je globalno imala nešto manje od 80.000 zaposlenih, prije najnovijeg restrukturiranja i otkaza.

Direktorka za ljudske resurse kompanije Janelle Gale navela je u internom dopisu da Meta želi “ravniju organizacionu strukturu” sa manjim timovima koji će moći brže da donose odluke i preuzimaju veću odgovornost. Prema njenim riječima, cilj promjena je povećanje produktivnosti i efikasnosti rada.

