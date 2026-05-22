Не пролази бол за 12 угашених звјездица

Аутор:Валерија Илић
Код спомен-обиљежја "Живот" у центру Бањалуке положени су вијенци и цвијеће поводом обиљежавања 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.
Одлуком Савјета безбједности УН у мају и јуну 1992. године били су забрањени међународни летови, чак и они са боцама кисеоника из Београда за Бањалуку, због чега је преминуло 12 тек рођених беба које су биле у инкубаторима.
Жељка, Драгица, Драгослава, Мајда, Милена, Живка, Грозда и Зилха су тог маја '92. на свијет донијеле своје синове и кћери, не слутећи да ће њихове прве дане обиљежити трагедија која ће заувијек остати уписана у историји Републике Српске.
"Најгора је смрт без кисеоника, када не можете да дишете. Свака година је болнија и све тежа, мајке не могу никада да зацијеле ту рану када изгубе дијете, без обзира да ли је беба, да ли је, не дај боже, веће, мајчино срце крвари из дана у дан, све више и више", каже Жељка Тубић, мајка преминуле бебе.
"Ово не може застарити никада, мени је свака година гора и тежа и гора и тежа, улазимо у старост у године", рекао је Милорад Ђукелић, отац преминуле бебе.
Ни након 34 године од трагичне смрти 12 беба, још увијек нема судског поступка, који би престављао моралну сатисфакцију породицама преминуле дјеце, истиче Исидора Граорац. Меморијални центар Републике Српске најавио је да ће у наредном периоду снимити свједочанства родитеља преминуле дјеце и превести их на стране језике, како би свједочанства била доступна широм свијета.
"Дах живота им је био ускраћен и то од оних који нам и данас пријете, који и данас изигравају Бога, јер су хтјели да нам натакну етикету народа који је починио геноцид", поручује Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила.
"Смрт 12 беба није само идентитет Бањалуке, идентитет Републике Српске, већ идентитет комплетног српског народа и наша обавеза је да будемо на проток времена и да урадимо све што је могуће да генерације послије нас осјећају једнако снажно и данас све оно што морамо упамтити и све оно што морамо оставити у насљеђе", рекао је Денис Бојић, директор Меморијалног центра Републике Српске.
Градоначелник Бањалуке поручио је да сваке године на ово мјесто долази са тугом и тежином, али и дубоким надањем и вјером да правда иде споро, али да долази.
"Град Бањалуке има још једну обавезу, још једну потребу и о њој први пут говорим на 34. годишњици, а то је да уз сами споменик који се овдје налази на овом простору урадимо и парк посвећен 12 беба, спомен парк", поручио је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Онемогућавање транспорта кисеоника за Бањалуку 1992. године, због чега је у Клиничком центру умрло 12 беба, суров је и лицемјеран злочин, јасан је предсједник Народне скупштине.
"Република Српска нам је омогућила да сложно, неподијељено, око овако великих ствари покажемо своје достојанство, јер ми смо и послије овога лицемјерног и подмуклог злочина лијечили непријатељске војнике", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Вијенац су положиле породице бањалучких беба, министри у Влади Републике Српске, лидер СНСД-а Милорад Додик, изасланик српског члана Предсједништва БиХ, конзул Републике Србије у Бањалуци, в.д. директора УКЦ. Након полагања вијенаца, обиљежавање је настављено у парку Младен Стојановић, гдје је засађено дрвеће, по једно стабло за сваку преминулу бебу.
