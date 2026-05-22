Pušten u rad novoizgrađeni dalekovod ''Blatna''

Više od sedam decenija stara i dotrajala elektro – mreža godinama je predstavljala problem za 17 podgrmečkih sela. Zbog toga su stanovnici opština Novi Grad, Krupa na Uni i Oštra Luka prilikom vremenskih nepogoda danima ostajali u mraku.

Tom problemu bi konačno trebalo da dođe kraj. U mjestu Rudice danas je pušten u rad potpuno novi dalekovod.

Dalekovodna mreža izgrađena je pedesetih godina prošlog vijeka. Zato i ne čudi da su ove podgrmečke opštine pojavom jačeg vjetra i veće količine snijega ostajale bez struje. Izgradnja novog dalekovoda dužine 5,5 kilometara trebalo bi da riješi ovaj dugogodišnji problem, kažu mještani.

"U zadnjih 15-ak godina imali smo velike probleme, koje su nam pravili svako nevrijeme, svaki jači vjetar mislim da je ovo od velikog značaja za ovaj naš podgrmečki kraj", kaže Ranko Jajčanin iz Čađavice.

"Imali smo problema i tokom ljeta i tokom zime. Nadamo se da je sa ovim poslom i završetkom ovog posla dolaze mnogo bolja vremena", rekao nam je Stevan Karlica, mještanin Rudica.

Projekat je zahtijevao zajedničku saradnju lokalnih zajednica, zbog čega se nije išlo ka sanaciji, već kompletnoj izgradnji nove mreže. Ovo je spas i za veliki broj farmi, koje zbog stabilnog napajanja konačno mogu da osiguraju proces proizvodnje bez straha od gubitaka.

"Mi na ovom području imamo veliki broj farmi, proizvođača mlijeka kojima je električna energija neophodna za sam proces proizvodnje, za funkcionisanje laktofriza, za mužu a što je njima svakako bio ograničavajući faktor", kaže Miroslav Drljača, načelnik Opštine Novi Grad.

"Gore je 80 registrovanih individualnih gazdinstava. Sve to počiva na tome. Imaju ljudi i te neke agregate i sve to ali to je, nije rješenje. Ovo je sad pravo rješenje", rekao je načelnik Krupe na Uni Gojko Kličković.

Investicija vrijedna više od 800 hiljada maraka podrazumijevala je eksproprijaciju zemljišta za potrebe izmještanja trase novog dvosistemskog voda od naselja Roga do Rudica sa ugradnjom 70 betonskih i željeznih stubova. Novi dalekovod izmješten je iz šume, kako bi prilikom kvara ekipe na terenu mogle brže reagovati. Iz "Elektrokrajine“ poručuju da je riječ o jednoj od najvažnijih investicija na ovom području.

"Oko 2.700 potrošača će biti priključeno na novi dalekovod. To je 17 podgrmečkih sela će osjetiti korist od ovog dalekovoda u pogledu sigurnijek i kvalitetnijeg napajanja, manjeg broja kvarova i smanjićemo dužinu kvarova", objašnjava Saša Popović, v.d. direktora ODS "Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka .

Dalekovod "Blatna“, ukupne dužine od 115 kilometara sa 83 pripadajuće trafostanice jedan je od najdužih i najzahtjevnijih za održavanje na cjelokupnom području "Elektrokrajine“.