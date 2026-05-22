Logo
Large banner

Uskoro počinje Petrovski post: Ove godine traje više od mjesec dana

Autor:

ATV
22.05.2026 20:26

Komentari:

0
Крст у Српској православној цркви.
Foto: ATV

Petrovski, odnosno Apostolski post, 2026. godine počinje u ponedjeljak, 8. juna, a završava se na Petrovdan, u subotu, 11. jula. Ovaj post spada među važnije višednevne postove u pravoslavlju, a po strogosti je sličan Božićnom postu.

Koliko traje Petrovski post?

Početak posta svake godine zavisi od datuma Vaskrsa i Duhova, dok je kraj uvijek isti – na praznik svetih apostola Petra i Pavla, 12. jula. Ove godine Petrovski post traje više od mjesec dana.

Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati u 41. kolu

Pravila posta po danima

Tokom Petrovdanskog posta vjernici se uzdržavaju od mesa, mlijeka, jaja i druge mrsne hrane.

Raspored posta izgleda ovako:

  • ponedjeljak, srijeda i petak – post na vodi
  • utorak i četvrtak – post na ulju
  • subota i nedjelja – dozvoljena je riba, ulje i vino

Dan uoči Petrovdana posti se strogo, osim ako pada vikend.

Судар у Пријечанима

Hronika

Sudar autobusa i auta u banjalučkom naselju

Suština posta nije samo hrana

Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, post nije samo uzdržavanje od hrane, već i vrijeme duhovnog pročišćenja, molitve, smirenja i dobrih djela. Vjernici se tokom posta trude da izbjegavaju loše misli, svađe i ružne riječi, kako bi se pripremili za veliki praznik svetih apostola Petra i Pavla.

Zašto se zove Apostolski post?

Petrovski post naziva se i Apostolski jer je posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu i završava se upravo njihovim praznikom.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao Janši: Vjerujem da je pred nama vrijeme bolje saradnje

Njegovo trajanje svake godine varira i zavisi od datuma Vaskrsa, pa može trajati od samo nekoliko dana do čak šest nedjelja.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pravoslavlje

vjera

Petrovski post

SPC

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Напад на колеџ у Русији

Svijet

Proglašeno vanredno stanje nakon napada na univerzitet

1 h

0
Ђорђе Мишковић и Ђорђе Вучетић, полицајци из Требиња спасили дјевојку од утапања

Gradovi i opštine

Dva Đorđa, dva junaka: Herojski čin policajaca

1 h

1
Полиција Србија

Hronika

Užas kod Obrenovca: Pronađeno tijelo muškarca, pokošen automobilom pa ostavljen pored puta?

1 h

0
Далековод Блатна

Gradovi i opštine

Pušten u rad novoizgrađeni dalekovod ''Blatna''

1 h

0

Više iz rubrike

Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati u 41. kolu

55 min

0
Кадети у Залужанима положили заклетву

Društvo

Kadeti MUP-a Srpske položili zakletvu

1 h

0
споменик 12 беба годишњица

Društvo

Ne prolazi bol za 12 ugašenih zvjezdica

1 h

0
Нови гранични прелаз градишка

Društvo

Šta je danas odlučeno na sastanku o radu novog graničnog prelaza

1 h

0

  • Najnovije

21

06

Vivia Run&More Weekend 23. i 24. maja u Banjaluci

21

01

Hitno upozorenje: U ove dijelove nevrijeme stiže još večeras

21

00

Paradajz rađa kao lud ako pored njega posadite ovu biljku

20

53

Đoković otvorio dušu: Boli me

20

48

Zašto telefon ne treba držati pored kreveta dok spavamo?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner