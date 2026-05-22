Uskoro počinje Petrovski post: Ove godine traje više od mjesec dana

Petrovski, odnosno Apostolski post, 2026. godine počinje u ponedjeljak, 8. juna, a završava se na Petrovdan, u subotu, 11. jula. Ovaj post spada među važnije višednevne postove u pravoslavlju, a po strogosti je sličan Božićnom postu.
Početak posta svake godine zavisi od datuma Vaskrsa i Duhova, dok je kraj uvijek isti – na praznik svetih apostola Petra i Pavla, 12. jula. Ove godine Petrovski post traje više od mjesec dana.
Tokom Petrovdanskog posta vjernici se uzdržavaju od mesa, mlijeka, jaja i druge mrsne hrane.
Raspored posta izgleda ovako:
Dan uoči Petrovdana posti se strogo, osim ako pada vikend.
Suština posta nije samo hrana
Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, post nije samo uzdržavanje od hrane, već i vrijeme duhovnog pročišćenja, molitve, smirenja i dobrih djela. Vjernici se tokom posta trude da izbjegavaju loše misli, svađe i ružne riječi, kako bi se pripremili za veliki praznik svetih apostola Petra i Pavla.
Petrovski post naziva se i Apostolski jer je posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu i završava se upravo njihovim praznikom.
Njegovo trajanje svake godine varira i zavisi od datuma Vaskrsa, pa može trajati od samo nekoliko dana do čak šest nedjelja.
