Kadeti MUP-a Srpske položili zakletvu

Na svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima kod Banjaluke zakletvu je danas položilo 138 kadeta školovanih za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 43 kadeta za Policiju Brčko distrikta.

Valentina Škorić iz Banjaluke, nagrađena je od rukovodstva republičke Policije kao najbolji kadet 28. klase Policijske akademije.

Kaže da će svoj posao obavljati profesionalno te se i dalje školovati i usavršavati.

"Ovo priznanje za mene znači samo motivaciju za moj što bolji rad u budućnosti. Ja se nadam i trudiću se da opravdam sva očekivanja i ukazano povjerenje koje mi je upravo danas dato ovim činom", rekla nam je Valentina.

Kadeti su uspješno završivši desetomjesečnu obuku osposobljeni za samostalno obavljanje policijskog posla.

"Nakon ovoga slijedi im pripravnički staž u trajanju 6 mjeseci, nakon čega će pristupiti polaganju stručnog ispita i biti primljeni u puni radni odnos kao policijski službenici", kaže Mile Šikman, načelnik Uprave MUP-a Srpske za policijsko obrazovanje.

Resorni ministar Željko Budimir je ocijenio da novi kadrovi omogućavaju da se bezbolnije prođe aktuelna smjena generacija u MUP-u te poručio kadetima da uvijek imaju nultu toleranciju prema kriminalu.

"Već u julu upisujemo narednu klasu i prema rezultatima koje su postigli kadeti možemo reći da u sistem ulaze mladi ljudi koji su i patriote i stručnjaci za one oblasti koje će raditi. Dosta njih će i nastaviti školovanje i to je ono što teba Republici Srpskoj", rekao je Budimir.

Nagrade za najuspješnije kadete su nakon zakletve dobili i Strahinja Kokan i Ozren Grujičić.