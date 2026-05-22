Prestupnici bi sami mogli plaćati troškove prevoza do KPZ-a

Lica za kojima su rapisane potjernice u prekršajnim postupcima ubuduće bi sami mogli snositi troškove dovođenja u Kazneno-popravni zavod, jer se u praksi pokazalo da su ti troškovi znatno veći od kazne koja im je izrečena.

Prijedlog da troškovi prinudnog dovođenja padnu na teret lica, na koje se naredba odnosi, iniciran je na IX savjetovanju iz prekršajno-pravne oblasti koje se održava u Bijeljini.

Govoreći o izazovima i iskustvima u hapšenju lica kažnjenih u prekršajnom postupku direktor Sudske policije Republike Srpske Željko Dragojević ukazao je na probleme koji su uočeni u izvršavanju sudskih odluka, a koje utiču na ekonomičnost i racionalnost u radu.

Potjernice za dan zatvora

”To se prvenstveno odnosi na raspisivanje potjernica za lišavanje slobode kažnjenih lica u prekršajnom postupku. Konkretno, raspisuju se potjernice za licem koje se treba dovesti na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od jednog dana, a takva lica, uglavnom, budu lišena slobode od strane Granične policije pa njihovo sprovođenje sa graničnog prelaza u kazneno-popravni zavod iziskuje velike troškove za sudske policije”, saopštila je Sudska policija Republike Srpske.

Storniranje uplata novčanih kazni

Dragojević je naveo da su u praksi evidentirane zloupotrebe, poput slučajeva da lica storniraju uplatu novčanih kazni nakon dostavljanja potvrde o uplati ili naknadno fizički prepravljaju iznose na uplatnicama.

Zbog toga je ukazao na potrebu unapređenja sistema kontrole uplata, a kao jedno od mogućih rješenja predložio je omogućavanje pristupa registru novčanih kazni (ROF) policijskim službenicima Sudske policije, radi direktnog uvida u status uplata.

”S obzirom na navedeno, ukazano je na evidentnu potrebu izmjena i dopuna Zakona o prekršajima Republike Srpske”, navodi se u saopštenju.