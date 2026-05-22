Najava meteorologa će mnoge obradovati

Meteorolozi sa stranice BH Meteo objavio je prognozu do četvrtka, 28. maja.

Kako navode, od subote, 23. maja pa do srijede, 27. maja, očekuje nas pretežno sunčano i toplije vrijeme.

"Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 32 stepena. Najtoplije početkom sljedeće sedmice", objavili su meteorolozi.

Najavili su i blagu promjenu od četvrtka.

Naime, od 28. maja, moguć je blaži pad temperature i lokalne padavine, a usljed premještanja hladnijeg vazduha preko istoka Evrope, objavio je "BHMeteo.ba".