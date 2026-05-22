Sutra toplije sa sunčanim intervalima

Autor:ATV
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplije vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, uz umjeren razvoj oblačnosti koji ponegdje na istoku može usloviti slabu kišu.
U prvom dijelu dana biće pretežno vedro na jugu i istoku, a na sjeveru oblačnije, dok se od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti očekuje u većini predjela, a samo ponegdje na istoku može pasti slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 14, na jugu do 18 stepeni, a dnevna temperatura od 23 do 27, na jugu do 31, u višim predjelima 17 stepeni Celzijusovih.
Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, prenosi Srna
Temperatura vazduha izmjerana u 14.00 časova: Bjelašnica pet stepeni, Čemerno 14, Kalinovik 15, Kneževo i Sokolac 17, Gacko 18, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Šipovo i Sarajevo 20, Bugojno, Drvar i Livno 21, Foča, Višegrad, Rudo, Bihać, Tuzla i Zenica 23, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi Grad, i Prijedor i Sanski Most 24, Banjaluka, Bileća i Srbac 25, Trebinje i Mostar 26 stepeni Celzijusovih.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
17
53
17
46
17
40
17
39
17
32
Trenutno na programu