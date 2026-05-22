Supruga Aleksandra Nešovića Baje objavila dirljivu poruku

22.05.2026 15:37

Александар Нешовић Баја и супруга Јелена Марковић
Potraga za Aleksandrom Nešovićem Bajom, koji je nestao 12. maja nakon sastanka u jednom elitnom restoranu na Senjaku, dobila je svoj najmračniji epilog u ataru sela Jarkovac kod Inđije.

Na skrivenoj lokaciji iskopano je plastično bure sa tijelom za koje se osnovano sumnja da pripada Nešoviću, a detalji iz istrage ukazuju na nezapamćenu svirepost počinilaca.

Nakon stravičnog otkrića, na društvenim mrežama se potresnim riječima oglasila Jelena Marković, supruga nestalog Nešovića, koja je i pokrenula potragu za njim.

"Moja ljubavi, moj osloncu, moja snago... Život poslije tebe biće težak i bolan, ali si me svojom dobrotom i ispravnošću naučio da moram da budem jaka zbog sebe i našeg djeteta, koliko god da boli. Hvala svima koji su mi slali podršku i davali vjetar u leđa da izdržim i pronađem snagu u najtežim trenucima. Hvala svima koji su pitali za njega i nadali se da će nam se vratiti živ i zdrav. Tvoja zauvijek“, navela je neutješna supruga u emotivnoj objavi.

Ključni trag: Donji veš poznatog brenda

Iako se zvanični rezultati obdukcije i DNK analize sa Instituta za sudsku medicinu u Beogradu još uvijek čekaju kako bi se identitet stoprocentno potvrdio, istražitelji nemaju sumnje.

Pored poklapanja tjelesne konstitucije, ključni trag bio je donji veš. Naime, supruga je u prvoj prijavi policiji precizirala da je Aleksandar kobnog dana na sebi imao bokserice jednog poznatog brenda. Upravo taj odjevni predmet pronađen je na tijelu u otkopanom buretu, što je odmah unijeto u službenu dokumentaciju.

Izvori bliski istrazi otkrivaju jezive detalje: na tijelu su vidljivi jasni tragovi gareži.

Sumnja se da su ubice najprije pokušale da spale leš kako bi uništile dokaze, ali pošto im to nije u potpunosti uspjelo i izgorio je samo dio tijela, odlučili su se za radikalan potez – tijelo su ugurali u bure, prelili ga specijalnim, sporosušećim betonom koji neutrališe mirise kako psi tragači ne bi mogli da ga nanjuše, a potom ga zakopali u ataru Inđije.

(Telegraf)

