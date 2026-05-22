Pronađena nestala djevojčica (12) iz Kačareva: Evo gdje je provela noć

E. J. (12) iz Kačareva pronađena je danas na teritoriji Pančeva, potvrđeno je "Blicu" iz PU Pančevo.

Kako nezvanično saznaje Blic , Elena koja se vodila kao nestala djevojčica, sinoć je napustila kuću u kojoj stanuje kako bi otišla kod svog dečka.

- Nije obavijestila tetku koja je njen zakonski staratelj a odlazi kod dečka, zbog čega se veruje da je žena prvo pomislila na najgore i brzo otišla u policiju kako bi prijavila nestanak djevojčice - rekao je izvor "Blica".

Tetka joj oduzela telefon prije nestanka

Tetka koja brine o djevojčici je ispričala je za "Telegraf" da je jako zabrinuta, budući da je riječ o detetu koje je majka napustila kad je imala svega 6 godina.

- Sa njom mora mnogo da se radi. Ja sam joj zabranila izlaske, trudim se da je izvedem na pravi put. Sinoć je oko pola deset poželjela meni i baki laku noć i otišla da spava. Rekla je i da je spakovala stvari za školu. Od tada je nismo vidjeli, a ranac je ponela sa sobom - priča tetka nestale djevojčice.

Kako ističe, telefon joj je nedavno oduzela zbog kazne, a sada ga nosi u policijsku stanicu, nadajući se da može da pomogne.