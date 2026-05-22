Drastične promjene cijena trešanja na banjalučkoj Tržnici

Nakon što su prve majske trešnje tradicionalno šokirale kupce visokim cijenama, situacija na banjalučkoj tržnici od jutros se drastično promijenila.

Kilogram ovog omiljenog proljećnog voća sada se može kupiti za 4 KM.

Bogata ponuda i odličan rod preplavili su tezge, a kilogram trešanja jutros se na banjalučkoj tržnici prodaje po cijenama od 4 do 7 KM, u zavisnosti od krupnoće i sorte.

Prodavci trljaju ruke jer je potražnja od ranog jutra ogromna, a vjeruju da bi ovo voće moglo biti još jeftinije ako ih posluži vrijeme.

Jedna od dugogodišnjih prodavaca na tržnici, Bogdana, ističe za "BL portal" da je ponuda od jutros izuzetna i objašnjava šta diktira trenutno stanje na tezgama.

"Na gradskoj tržnici su trešnje od jutros pravi hit i mogu se naći već po cijeni od 4 KM, dok one najkrupnije idu do 7 KM. Postoji velika mogućnost da cijena još dodatno padne u narednim danima zato što je trešnja ove godine izuzetno dobro rodila. Sada smo polako pred kraj sezone za ove rane sorte i ako budu dobri vremenski uslovi, odnosno ako ih ne ubije led, biće ih još više i biće još povoljnije“, objašnjava Bogdana.

Ovakav rasplet situacije na tržištu najviše je obradovao najstarije sugrađane, koji su prethodnih sedmica trešnje uglavnom mogli samo da posmatraju.

Penzioner Dejan ne krije zadovoljstvo što je ovo voće konačno postalo dostupno i za njihov džep.

"Za nas penzionere ovo je spas. Dočekali smo da je sada to konačno normalna i lijepa cijena, pa čovjek može sebi priuštiti kilogram bez razmišljanja. Trešnje su baš lijepe ove godine, jedre, slatke i zdrave. Pravo je uživanje proći tržnicom kada su ovakve cijene i kada vidite da narod stvarno kupuje, a ne samo da prolazi i gleda“, priča deda Dejan.

S obzirom na to da su domaći voćnjaci ove godine dali vrhunski kvalitet, banjalučka tržnica je danas definitivno u znaku crvenih plodova, a sudeći prema najavama sa tezgi, sezona uživanja u trešnjama po povoljnijoj cijeni tek je na svom vrhuncu.