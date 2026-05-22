Srpska crkva u plamenu, objavljen potresan snimak momenta kad se srušio zvonik!

U srpskoj pravoslavnoj crkvi u Botošu kod Zrenjanina jutros je došlo do požara u kom je pričinjena velika materijalna šteta, ali na sreću nema povrijeđenih.

Naknadno su se pojavile fotografije, a sada i video snimci koji jasno prikazuju horor vatrene stihije koja je gutala pravoslavnu svetinju.

Koliko snažan utisak ostavljaju vidi se i na osnovu komentara građana koji su isprva pomislili da su snimci produkt vještačke inteligencije.

Usljed intenziteta plamena, na teren je izašlo devet vatrogasaca spasilaca sa četiri vozila.

Požar je lokalizovan, a prema prvim informacijama nema povrijeđenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Reakcije na objavljene snimke su brojne, a u komentarima mnogi pišu molitvu jer su ih videi istinski potresli.

(Telegraf)