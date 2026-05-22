Lavrov: Evropa razmatra fizički napad na Rusiju

ATV
22.05.2026 11:54

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool Photo via AP

Zapad se sprema za napad na Rusiju na čelu sa liderom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, prenose RIA Novosti.

"Upravo pod istim onim zastavama nacizma i revanšizma sada se formira panevropska grupa za napad na Rusiju, i to ne samo hibridnim metodama, već se razmišlja i o fizičkom napadu. A na čelo te grupe postavljen je ne Adolf Hitler (njega sada jednostavno više nema), već Vladimir Zelenski sa svojim nacističkim sloganima", rekao je Lavrov.

On je podsjetio na riječi predsjednika Rusije Vladimira Putina, koji je nedavno, komentarišući mirovne pregovore sa Amerikancima o ukrajinskoj krizi, rekao da Rusija ima principijelan stav koji će ostvariti ili putem pregovora, ili u okviru Specijalne vojne operacije.

"Ali razumijemo da će konačno rješenje biti plod kompromisa, kao i svako pitanje koje na ovaj ili onaj način obuhvata više država", naveo je ruski ministar, a prenosi RT Balkan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

