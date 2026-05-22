Ajkula u plićaku! Turisti u panici

Autor:ATV
Komentari:0
Turisti i mještani u Aspri Spitija, malom primorskom mjestu u oblasti Beotija nedaleko od Atina, ostali su u šoku kada su u plićaku ugledali – ajkulu.
Neobičan prizor zatekao je kupače koji su uživali u mirnom moru, a sve se dogodilo usred dana, kada je plaža bila puna ljudi.
Prema svjedočenjima očevidaca, ajkula se kretala vrlo blizu obale, na svega nekoliko metara od kupača, što je izazvalo paniku i nevjericu među prisutnima.
Iako je ajkula bila veoma blizu plićaka i kupača u Grčkoj, navodno nije pokazivala agresivno ponašanje, a nakon kratkog boravka u plićaku se udaljila, piše Ta Nea.
Stručnjaci podsjećaju da se ajkule povremeno mogu približiti obali u potrazi za hranom, naročito u toplijim mjesecima, ali naglašavaju da napadi u ovom dijelu Mediterana gotovo da ne postoje.
Ajkula koja se pojavila u Aspiri Spituju je primerak mlade plave ajkule (Prionace glauca), koja jeste veoma rasprostranjena u Sredozemnom moru, ali gotovo nikad ne pliva tako plitko, što je dodatno iznenađujuće.
Snimci i fotografije ubrzo su se pojavili na društvenim mrežama, gdje su izazvali lavinu reakcija. Dok su neki korisnici bili zabrinuti zbog bezbjednosti kupača, drugi su isticali da su ovakvi susreti retki i da većina ajkula koje zalaze u plićak ne predstavlja opasnost za ljude.
(b92)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
6 d0
Svijet
2 sedm0
Zanimljivosti
3 sedm0
Region
1 mj0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h2
Svijet
6 h0
Najnovije
14
15
14
05
13
57
13
42
13
31
Trenutno na programu