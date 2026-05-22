Ajkula u plićaku! Turisti u panici

ATV
22.05.2026 10:46

Ајкула
Foto: pexels/Samson Bush

Turisti i mještani u Aspri Spitija, malom primorskom mjestu u oblasti Beotija nedaleko od Atina, ostali su u šoku kada su u plićaku ugledali – ajkulu.

Neobičan prizor zatekao je kupače koji su uživali u mirnom moru, a sve se dogodilo usred dana, kada je plaža bila puna ljudi.

Prema svjedočenjima očevidaca, ajkula se kretala vrlo blizu obale, na svega nekoliko metara od kupača, što je izazvalo paniku i nevjericu među prisutnima.

Iako je ajkula bila veoma blizu plićaka i kupača u Grčkoj, navodno nije pokazivala agresivno ponašanje, a nakon kratkog boravka u plićaku se udaljila, piše Ta Nea.

Stručnjaci podsjećaju da se ajkule povremeno mogu približiti obali u potrazi za hranom, naročito u toplijim mjesecima, ali naglašavaju da napadi u ovom dijelu Mediterana gotovo da ne postoje.

Ajkula koja se pojavila u Aspiri Spituju je primerak mlade plave ajkule (Prionace glauca), koja jeste veoma rasprostranjena u Sredozemnom moru, ali gotovo nikad ne pliva tako plitko, što je dodatno iznenađujuće.

Snimci i fotografije ubrzo su se pojavili na društvenim mrežama, gdje su izazvali lavinu reakcija. Dok su neki korisnici bili zabrinuti zbog bezbjednosti kupača, drugi su isticali da su ovakvi susreti retki i da većina ajkula koje zalaze u plićak ne predstavlja opasnost za ljude.

(b92)

