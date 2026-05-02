Logo
Large banner

"Nemoj da padneš!" Ajkula od 4 metra prestravila surfere: Pratila ih na otvorenom moru

Autor:

ATV
02.05.2026 14:08

Komentari:

0
Ајкула напала сурфере
Foto: Youtube/smallwavetav

Ron Takeda i Tavis Bojse bili su daleko od obale Santa Barbare, u Kaliforniji, kada su primjetili da ih prati morski pas.

”Da li je to delfin?!“, povikao je Takeda, dok je stajao na dasci. Bojse, koji je snimao avanturu, brzo je shvatio da je pitanje više nego zabrinjavajuće - jer su kao iskusni surferi mogli lako da prepoznaju stvorenja u vodi.

Avantura duga 32 kilometra

Dva prijatelja su shvatila da ih prati ajkula, dok su “sjekli” talase brzinom od 16 km/h. Bojse je zabilježio “bliski susret”, a snimak je postao viralan.

“Nemoj da padneš”, povikao je svom partneru u jednom trenutku, a potom se začulo “O bože, ide ka tebi”.

Njihov dan je počeo obećavajuće. Takeda, Bojse i još jedan surfer čekali su jače udare vjetra, kako bi započeli avanturu dugu 32 kilometra.

Dok su uživali u vožnji, Takeda je primjetio nešto iza sebe i okrenuo se. Ugledao je morsku neman, dugačku oko četiri metra koja je pratila svaki njegov pokret.

“Bože, prati ga. Ovo nije normalno”, povikao je Bojse, a kasnije je priznao da je osjetio paniku.

Iako su surferi imali iskustva sa ajkulama, nikada nisu doživjeli da ih prate na ovoj udaljenosti od obale.

"Igra mačke i miša"

Takeda je bio fokusiran na održavanje ravnoteže, kao i da mu daska ostane iznad površine. Trudio se da ne razmišlja o ajkuli, koja je odustala od “potere” tek nakon pet minuta.

Oni su pokazali snimak stručnjacima iz organizacije NOAA, koji su rekli da je najvjerovatnije riječ o velikoj bijeloj ajkuli, prenosi Gardijan.

Takeda i Bojse vjeruju da je donji dio daske podsjetio ajkulu na ražu, što je iniciralo “igru mačke i miša”.

“Stavite se na njeno mjesto. Upravo je primjetila potencijalni plen i krenula za njim”, rekao je jedan od surfera.

Nakon dramatičnog iskustva, ipak, smatraju da je ajkula samo bila radoznala, jer ih nije napala. Planiraju da se vrate u isto područje već naredne nedjelje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ajkula

morski pas

Surferi

kalifornija

napad ajkule

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner