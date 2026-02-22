Logo
Large banner

Kod Cresa snimljena druga najveća vrsta morskog psa na svijetu

22.02.2026

13:54

Komentari:

0
Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

Golema ajkula, druga najveća vrsta morskog psa na svijetu, snimljena je ove sedmice u moru nedaleko od hrvatskog ostrva Cres.

Golema ajkula (Cetorhinus maximus) nije opasna po ljude, hrani se planktonima i strogo je zaštićena.

Druga je najveća vrsta morskog psa na svijetu, odmah iza kit ajkule, i može da naraste preko deset metara.

Iako je riječ o rijetkoj vrsti, golema ajkula stalno je prisutna duž istočne obale Jadrana.

Podijeli:

Tagovi :

Ajkula

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Погинуло више од 20 студената током демонстрација у Ирану

Svijet

Poginulo više od 20 studenata tokom demonstracija u Iranu

3 h

0
Орбан: Обезбиједићемо снабдијевање горивом

Svijet

Orban: Obezbijedićemo snabdijevanje gorivom

3 h

0
Мелина, ипак, неће на "луди камен"

Scena

Melina, ipak, neće na "ludi kamen"

3 h

0
Дуге колоне на излазу из БиХ

Društvo

Duge kolone na izlazu iz BiH

3 h

0

Više iz rubrike

На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје

Region

Na sjeveroistoku Slovenije oko 3.000 potrošača već treći dan bez struje

4 h

0
Жена (45) у ауту у Глини изгубила свијест и умрла

Region

Žena (45) u autu u Glini izgubila svijest i umrla

4 h

0
Полиција дневно реагује 5-10 пута због ментално растројених комшија

Region

Policija dnevno reaguje 5-10 puta zbog mentalno rastrojenih komšija

7 h

0
Нестао планинар у Црној Гори, траје потрага

Region

Nestao planinar u Crnoj Gori, traje potraga

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Farmeri na mukama: Tržište jaja potresa novi problem

16

51

Poznato ko je muškarac koji je ubijen na Trampovom imanju, porodica prijavila nestanak

16

45

Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

16

41

Tragičan epilog potrage! Pronađena tijela dvojice robolovaca

16

36

Osetkovski u Partizanu – potpisao novi ugovor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner