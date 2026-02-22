Kod Cresa snimljena druga najveća vrsta morskog psa na svijetu

22.02.2026
13:54
Komentari:0
Golema ajkula, druga najveća vrsta morskog psa na svijetu, snimljena je ove sedmice u moru nedaleko od hrvatskog ostrva Cres.
Golema ajkula (Cetorhinus maximus) nije opasna po ljude, hrani se planktonima i strogo je zaštićena.
Druga je najveća vrsta morskog psa na svijetu, odmah iza kit ajkule, i može da naraste preko deset metara.
Iako je riječ o rijetkoj vrsti, golema ajkula stalno je prisutna duž istočne obale Jadrana.
