Kod Cresa snimljena druga najveća vrsta morskog psa na svijetu

Golema ajkula, druga najveća vrsta morskog psa na svijetu, snimljena je ove sedmice u moru nedaleko od hrvatskog ostrva Cres.

Golema ajkula (Cetorhinus maximus) nije opasna po ljude, hrani se planktonima i strogo je zaštićena.

Druga je najveća vrsta morskog psa na svijetu, odmah iza kit ajkule, i može da naraste preko deset metara.

Iako je riječ o rijetkoj vrsti, golema ajkula stalno je prisutna duž istočne obale Jadrana.