Duge kolone na izlazu iz BiH

22.02.2026

13:15

Дуге колоне на излазу из БиХ
Foto: AMS

Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

