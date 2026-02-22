Duge kolone na izlazu iz BiH

22.02.2026
13:15
Komentari:0
Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.
Najnovije
Najčitanije
16
51
16
45
16
41
16
36
16
27
Trenutno na programu