"Svi na snijeg, Čemerno te zove": Idilični uslovi okupili stotine građana

Više stotina djece i odraslih iz čitave Hercegovine danas je stiglo na Čemerno, na manifestaciju „Svi na snijeg, Čemerno te zove“.
U skijanju, sankanju, vožnji motornim sankama, ali i domaćim specijalitetima uz tople napitke, uživaju sve generacije, a planina je danas ispunjena smijehom i dobrom energijom.
Manifestaciju „Svi na snijeg, Čemerno te zove“ već četvrtu godinu zaredom organizuju Turistička organizacija opštine Gacko i Škola sporta „Spartakus“, zajedno sa partnerima Omladinska organizacija Jezerine i Omladinska organizacija Čemerno.
Cilj je promocija ovog bisera sjevera Hercegovine kao zimske destinacije i mjesta okupljanja ljubitelja prirode.
