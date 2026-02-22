Logo
"Svi na snijeg, Čemerno te zove": Idilični uslovi okupili stotine građana

Foto: ATV

Više stotina djece i odraslih iz čitave Hercegovine danas je stiglo na Čemerno, na manifestaciju „Svi na snijeg, Čemerno te zove“.

U skijanju, sankanju, vožnji motornim sankama, ali i domaćim specijalitetima uz tople napitke, uživaju sve generacije, a planina je danas ispunjena smijehom i dobrom energijom.

Manifestaciju „Svi na snijeg, Čemerno te zove“ već četvrtu godinu zaredom organizuju Turistička organizacija opštine Gacko i Škola sporta „Spartakus“, zajedno sa partnerima Omladinska organizacija Jezerine i Omladinska organizacija Čemerno.

Cilj je promocija ovog bisera sjevera Hercegovine kao zimske destinacije i mjesta okupljanja ljubitelja prirode.

