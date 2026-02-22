Logo
Large banner

Sijarto: Brisel planira 20. paket sankcija - Mađarska neće podržati

Izvor:

RTRS

22.02.2026

11:54

Komentari:

0
Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати
Foto: ATV

Mađarski ministar spoljnih poslova, Peter Sijarto najavljuje da Evropska unija namjerava da usvoji 20. paket sankcija prema Rusiji, te da Mađarska to neće podržati.

- Na sutrašnjem Savjetu za spoljne poslove, EU namjerava da usvoji 20. paket sankcija. Mađarska će to blokirati - rekao je Sijarto.

Poručio je na društvenoj mreži Iks da sve dok traje blokada tranzita nafte ka Mađarskoj, odluke važne za Kijev neće se pomjeriti sa mjesta.

- Dok Ukrajina ne nastavi tranzit nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda "Družba", nećemo dozvoliti da se odluke važne za Kijev pomjere sa mjesta - naglasio je Sijarto.

Podijeli:

Tag :

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

Srbija

Oproštaj od mlade majke troje djece poginule u teškoj nesreći: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući

5 min

0
Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

Srbija

Koverta za babine izazvala raspravu: "Kakva su to izmišljanja?!"

28 min

0
Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Hronika

Hapšenje zbog napada na vaterpoliste Borca

42 min

0
Авион Ер Франса се по полијетању хитно вратио на аеродром: Чуле се детонације

Svijet

Avion Er Fransa se po polijetanju hitno vratio na aerodrom: Čule se detonacije

44 min

0

Više iz rubrike

Авион Ер Франса се по полијетању хитно вратио на аеродром: Чуле се детонације

Svijet

Avion Er Fransa se po polijetanju hitno vratio na aerodrom: Čule se detonacije

44 min

0
Појавио се узнемирујући снимак: Аутобус пропао кроз лед у најдубље језеро, само једна особа преживјела

Svijet

Pojavio se uznemirujući snimak: Autobus propao kroz led u najdublje jezero, samo jedna osoba preživjela

50 min

0
Песков: Москва ће предузети мјере ако нуклеарно оружје буде распоређено у Естонији

Svijet

Peskov: Moskva će preduzeti mjere ako nuklearno oružje bude raspoređeno u Estoniji

52 min

0
На помолу нови скандал који ће дотући краљевску породицу: Чарлс је знао све?

Svijet

Na pomolu novi skandal koji će dotući kraljevsku porodicu: Čarls je znao sve?

1 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Britansko istraživanje: Otkrivene genetske sličnosti raka kod mačaka i ljudi

11

54

Sijarto: Brisel planira 20. paket sankcija - Mađarska neće podržati

11

53

Oproštaj od mlade majke troje djece poginule u teškoj nesreći: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući

11

30

Koverta za babine izazvala raspravu: "Kakva su to izmišljanja?!"

11

16

Hapšenje zbog napada na vaterpoliste Borca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner