Sijarto: Brisel planira 20. paket sankcija - Mađarska neće podržati

Mađarski ministar spoljnih poslova, Peter Sijarto najavljuje da Evropska unija namjerava da usvoji 20. paket sankcija prema Rusiji, te da Mađarska to neće podržati.

- Na sutrašnjem Savjetu za spoljne poslove, EU namjerava da usvoji 20. paket sankcija. Mađarska će to blokirati - rekao je Sijarto.

Poručio je na društvenoj mreži Iks da sve dok traje blokada tranzita nafte ka Mađarskoj, odluke važne za Kijev neće se pomjeriti sa mjesta.

- Dok Ukrajina ne nastavi tranzit nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda "Družba", nećemo dozvoliti da se odluke važne za Kijev pomjere sa mjesta - naglasio je Sijarto.