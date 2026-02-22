Sijarto: Brisel planira 20. paket sankcija - Mađarska neće podržati

Izvor:
RTRS
22.02.2026
11:54
Komentari:0
Mađarski ministar spoljnih poslova, Peter Sijarto najavljuje da Evropska unija namjerava da usvoji 20. paket sankcija prema Rusiji, te da Mađarska to neće podržati.
- Na sutrašnjem Savjetu za spoljne poslove, EU namjerava da usvoji 20. paket sankcija. Mađarska će to blokirati - rekao je Sijarto.
Poručio je na društvenoj mreži Iks da sve dok traje blokada tranzita nafte ka Mađarskoj, odluke važne za Kijev neće se pomjeriti sa mjesta.
- Dok Ukrajina ne nastavi tranzit nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda "Družba", nećemo dozvoliti da se odluke važne za Kijev pomjere sa mjesta - naglasio je Sijarto.
At tomorrow’s Foreign Affairs Council, the EU aims to adopt the 20th sanctions package. Hungary will block it. Until Ukraine resumes oil transit to Hungary and Slovakia via the Druzhba pipeline, we will not allow decisions important to Kyiv to move forward.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 22, 2026
Srbija
5 min0
Srbija
28 min0
Hronika
42 min0
Svijet
44 min0
Svijet
44 min0
Svijet
50 min0
Svijet
52 min0
Svijet
1 h1
Najnovije
Najčitanije
11
57
11
54
11
53
11
30
11
16
Trenutno na programu