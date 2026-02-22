Logo
Large banner

Na sjeveroistoku Slovenije oko 3.000 potrošača već treći dan bez struje

Izvor:

Tanjug

22.02.2026

12:52

Komentari:

0
На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Na sjeveroistoku Slovenije, oko 3.000 potrošača je i dalje bez struje, a zbog snježne oluje i lavine koje su izazvale veliku štetu na distributivnoj mreži, saopštio je danas Elektro Maribor.

U početku bez struje je bilo oko 70.000 kupaca, a sada se taj broj smanjio na 2.900, uglavnom na području Kozjaka, Slovenskih gorica i Haloza, prenosi portal 24UR.

Elektro Maribor, kompanija koja pokriva područje sjeveroistočne Slovenije, saopštila je da već treći dan traje sanacija štete na mreži nakon vanrednih snježnih padavina, kao i da radi na bržem obnavljanju snabdijevanja električnom energijom svih pogođenih područja.

Na sanaciji osim službenika kompanije rade i druge elektrodistributivne kompanije, sistemski operater Elesa, pripadnici civilne zaštite, dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Podijeli:

Tagovi :

Snijeg

Slovenija

Struja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Овај "јефтини" Ајфон и није баш јефтин

Nauka i tehnologija

Ovaj "jeftini" Ajfon i nije baš jeftin

4 h

0
"Сви на снијег, Чемерно те зове": Идилични услови окупили стотине грађана

Društvo

"Svi na snijeg, Čemerno te zove": Idilični uslovi okupili stotine građana

4 h

0
Жена (45) у ауту у Глини изгубила свијест и умрла

Region

Žena (45) u autu u Glini izgubila svijest i umrla

4 h

0
Како је патријарх Павле говорио о ТРИ највећа гријеха у посту

Društvo

Kako je patrijarh Pavle govorio o TRI najveća grijeha u postu

4 h

0

Više iz rubrike

Жена (45) у ауту у Глини изгубила свијест и умрла

Region

Žena (45) u autu u Glini izgubila svijest i umrla

4 h

0
Полиција дневно реагује 5-10 пута због ментално растројених комшија

Region

Policija dnevno reaguje 5-10 puta zbog mentalno rastrojenih komšija

7 h

0
Нестао планинар у Црној Гори, траје потрага

Region

Nestao planinar u Crnoj Gori, traje potraga

7 h

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Region

Vesni Bratić u ponedjeljak skidaju nanogicu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Farmeri na mukama: Tržište jaja potresa novi problem

16

51

Poznato ko je muškarac koji je ubijen na Trampovom imanju, porodica prijavila nestanak

16

45

Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

16

41

Tragičan epilog potrage! Pronađena tijela dvojice robolovaca

16

36

Osetkovski u Partizanu – potpisao novi ugovor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner