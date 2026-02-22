Na sjeveroistoku Slovenije oko 3.000 potrošača već treći dan bez struje

Na sjeveroistoku Slovenije, oko 3.000 potrošača je i dalje bez struje, a zbog snježne oluje i lavine koje su izazvale veliku štetu na distributivnoj mreži, saopštio je danas Elektro Maribor.

U početku bez struje je bilo oko 70.000 kupaca, a sada se taj broj smanjio na 2.900, uglavnom na području Kozjaka, Slovenskih gorica i Haloza, prenosi portal 24UR.

Elektro Maribor, kompanija koja pokriva područje sjeveroistočne Slovenije, saopštila je da već treći dan traje sanacija štete na mreži nakon vanrednih snježnih padavina, kao i da radi na bržem obnavljanju snabdijevanja električnom energijom svih pogođenih područja.

Na sanaciji osim službenika kompanije rade i druge elektrodistributivne kompanije, sistemski operater Elesa, pripadnici civilne zaštite, dobrovoljnih vatrogasnih društava.