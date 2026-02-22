Nestao planinar u Crnoj Gori, traje potraga

Poznatom crnogorskom planinaru Ćazimu Fetahoviću gubi se svaki trag nakon što je pao prilikom planinarenja na planini Hajli na istoku Crne Gore.

Potraga za Fetahovićem je počela sinoć, a nastavljena je jutros.

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač rekao je da potragu otežavaju loše vremenske prilike, odnosno veliki snijeg i magla.

On je naveo da teren pretražuje policija.

Nestanak Fetahovića je prijavila grupa planinara iz Splita sa kojima je boravio na planinarenju, prenosi RTV Rožaje.

Posljednji kontakt sa nestalim planinarom ostvaren je juče popodne.