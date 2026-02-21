Logo
Large banner

Kolaps u Sloveniji zbog snijega: Nema struje, zatvoreni putevi, službe imale stotine intervencija

Izvor:

SRNA

21.02.2026

12:09

Komentari:

0
Колапс у Словенији због снијега: Нема струје, затворени путеви, службе имале стотине интервенција
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Na sjeveroistoku Slovenije nastavlja se sa otklanjanjem problema izazvanih snijegom, posebno na elektroenergetskoj mreži jer je bez struje više od 32.000 potrošača, a na nekim mjestima neće je biti još nekoliko dana.

Tehničke ekipe iz cijele Slovenije pomoći će u otklanjanju kvarova na elektromreži u Mariboru, Ptuju, Prekomurju, a vatrogasci u uklanjanju palog drveća.

Usljed snježnog nevremena juče je bez struje ostalo 70.000 potrošača.

- Obilne snježne padavine oborile su i dalekovode od 110 kilovolti. "Elektro-Slovenija" je takođe imala problema sa mrežom od 400 kilovolti, što je izazvalo poremećaje u mreži - rekla je direktor uprave "Elektro" Maribor Tatjana Vogrinec Burgar.

Šef mariborske filijale Slovenačke uprave za civilnu zaštitu i spasavanje Ivana Grilanc rekla je da su imali 288 intervencija, najviše na područjima Pohorja, Kozjaka, Haloza i Slovenskih gorica.

U Pomurju su putevi juče bili zatvoreni na nekim mjestima, uključujući dionicu Cankova–Kuzma, prelaz Sotina i dionicu Petrovci–Kuzma, jer je drveće stalno padalo na kolovoz.

Obilne snježne padavine koje su juče zahvatile Štajersku, Pomurje i Korošku izazvale su probleme i u saobraćaju, a aktivirana je 531 vatrogasna jedinica radi uklanjanja oborenih stabala sa puteva, izvlačenja vozila i pružanja druge pomoći.

Podijeli:

Tagovi :

Snijeg

Slovenija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

За неколико сати поново снијег

Društvo

Za nekoliko sati ponovo snijeg

20 h

0
Сњежно невријеме на сјеверу Хрватске, ванредна ситуација у Марибору

Region

Snježno nevrijeme na sjeveru Hrvatske, vanredna situacija u Mariboru

20 h

0
Вријеме

Društvo

Gdje nas sutra očekuje snijeg?

1 d

0
Због сњежних падавина у Словенији више од 30.000 потрошача без струје

Region

Zbog snježnih padavina u Sloveniji više od 30.000 potrošača bez struje

1 d

1

Više iz rubrike

Бивши радник ХРТ-а осуђен због лажне приче о нападу миграната на д‌јевојчицу

Region

Bivši radnik HRT-a osuđen zbog lažne priče o napadu migranata na d‌jevojčicu

17 h

0
Сњежно невријеме на сјеверу Хрватске, ванредна ситуација у Марибору

Region

Snježno nevrijeme na sjeveru Hrvatske, vanredna situacija u Mariboru

20 h

0
Ослобођени Андрија Мандић и Милан Кнежевић!

Region

Oslobođeni Andrija Mandić i Milan Knežević!

1 d

1
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Region

Ukinut pritvor Vesni Bratić

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

49

Napadnuti vaterpolisti banjalučkog Borca

14

42

Lindzi Von: Bilo je potrebno dosta pločica i šrafova da bi se sve ponovo sastavilo

14

33

Košarac: Egzodus sarajevskih Srba - najpotresnija priča o etničkom čišćenju

14

32

Tvrde da su pronašli više od 30.000 tona zlata: Jedno od najvećih nalazišta na svijetu?

14

29

Ozbiljno se "kuva": Desetine američkih borbenih aviona prebačene u Jordan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner