Kolaps u Sloveniji zbog snijega: Nema struje, zatvoreni putevi, službe imale stotine intervencija

Na sjeveroistoku Slovenije nastavlja se sa otklanjanjem problema izazvanih snijegom, posebno na elektroenergetskoj mreži jer je bez struje više od 32.000 potrošača, a na nekim mjestima neće je biti još nekoliko dana.

Tehničke ekipe iz cijele Slovenije pomoći će u otklanjanju kvarova na elektromreži u Mariboru, Ptuju, Prekomurju, a vatrogasci u uklanjanju palog drveća.

Usljed snježnog nevremena juče je bez struje ostalo 70.000 potrošača.

- Obilne snježne padavine oborile su i dalekovode od 110 kilovolti. "Elektro-Slovenija" je takođe imala problema sa mrežom od 400 kilovolti, što je izazvalo poremećaje u mreži - rekla je direktor uprave "Elektro" Maribor Tatjana Vogrinec Burgar.

Šef mariborske filijale Slovenačke uprave za civilnu zaštitu i spasavanje Ivana Grilanc rekla je da su imali 288 intervencija, najviše na područjima Pohorja, Kozjaka, Haloza i Slovenskih gorica.

U Pomurju su putevi juče bili zatvoreni na nekim mjestima, uključujući dionicu Cankova–Kuzma, prelaz Sotina i dionicu Petrovci–Kuzma, jer je drveće stalno padalo na kolovoz.

Obilne snježne padavine koje su juče zahvatile Štajersku, Pomurje i Korošku izazvale su probleme i u saobraćaju, a aktivirana je 531 vatrogasna jedinica radi uklanjanja oborenih stabala sa puteva, izvlačenja vozila i pružanja druge pomoći.