Ukinut pritvor Vesni Bratić

“Zbog velikog interesovanja, obavještavamo javnost da je krivično vijeće Višeg suda u Podgorici uvažilo žalbe branilaca osumnjičene Vesne Bratić, advokata Mitra Šušića, Aleksandra Rmuša i Aleksandra Delevića, pa je preinačeno rješenje sudije za istragu ovog suda Kris br. 12/26 od 17.februara 2026. godine, na način što je odbijen predlog za određivanje pritvora Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S.br. 268/22 od 17. februara .2026. godine, pa je osumnjičenoj Vesni Bratić ukinut pritvor. U stavu II rješenja, osumnjičenoj Vesni Bratić izrečena je mjera nadzora zabrana napuštanja stana i prostorija koje su u funkcionalnoj vezi sa stanom, u kojem osumnjičena mora boraviti dok traje ova mjera i za koje se vrijeme ne smije udaljavati van prostorija mjesta stanovanja, a koja se ima kontrolisati elektronskim nadzorom i mjera nadzora zabrana pristupa i sastajanja sa svjedocima na udaljenosti manjoj od 50 metara”, piše u sudskom saopštenju.

Kako se ističe, navedene mjere nadzora će izvršavati Uprava Policije - Centar bezbjednosti Podgorica.

“Osumnjičena Vesna Bratić se upozorava, da ukoliko prekrši izrečene mjere nadzora, protiv nje može biti određen pritvor. Izrečene mjere nadzora će trajati dok za to bude postojala potreba, a najduže do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka”, rekli su iz suda.

Ocjenom dokaza iz spisa predmeta ovog suda krivično vijeće, ukazuju, nalazi da za sada u mjeri koja je potebna za ovu fazu postupka, postoji osnovana sumnja da je osumnjičena Vesna Bratić, izvršila produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore ( o čemu je i u pobijanom rješenju bilo riječi pa se sud u tom dijelu neće ponavljati).

"Sa druge strane, ovo vijeće nalazi da je neosnovan predlog Specijalnog državnog tužilaštva Kti-S.br. 268/22 od 17. februara 2026. godine, da se osumnjičenoj Vesni Bratić, odredi pritvor po pritvorskom osnovu iz čl. 448 st. 1 tač. 1 ZKP-a, dok osnov za pritvor zbog mogućeg uticaja na svjedoke postoji, ali se ista svrha može u potpunosti ostvariti primjenom mjere nadzora – zabrana napuštanja stana i prostorija koje su u funkcionalnoj vezi sa stanom, a koja se ima kontrolisati slektronskim nadzorom u kombinaciji sa mjerom nadzora zabrana pristupa i sastajanja sa svjedocima na udaljenosti manjoj od 50 metara", ukazano je iz Višeg suda.

Podsjetimo, Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšu ministarku Bratić da je nezakonito smijenila osam direktora obrazovnih ustanova, ali i da nije razriješila još 40 čelnika škola iako je, po njihovom stavu, za to imala zakonski osnov.

Advokat Šušić navje je nakon hapšenja nekadašnje ministarke da se aktuelni postupak odnosi na događaje od prije skoro pet godina, kada je Bratić kao ministarka razriješila veći broj direktora.

Prema njegovim riječima, tužilaštvo je proširilo konstrukciju optužbe i na oko 40 direktora koji nijesu smijenjeni, uz obrazloženje da je Bratić postupala nejednako.