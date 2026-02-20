Logo
Large banner

Serijski ubica hara regionom? Ispituje se veza sa drugim zločinima

Izvor:

Telegraf

20.02.2026

13:05

Komentari:

0
Серијски убица хара регионом? Испитује се веза са другим злочинима
Foto: Pexels

Nakon brutalnog ubistva žene kod Kumanova u Severnoj Makedoniji, policija istražuje moguću vezu sa drugim sličnim slučajevima, prenijeli su makedonski mediji.

Sektor za unutrašnje poslove u Kumanovu podijelo je Osnovnom javnom tužilaštvu u Kumanovu krivičnu prijavu protiv T.B. (25) iz Kumanova zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo "ubistvo" iz člana 123 stav 2 tačka 1 Krivičnog zakonika.

U periodu od 27.01 do 12.02.2026. godine, osumnjičeni je u selu Čelopek, opština Staro Nagoričane, namjerno i na svirep i podmukao način lišio života žrtvu, ženu (78).

Iskoristio je činjenicu da je oštećena živjela sama, bila stara i nemoćna. Kada je ušao u njenu kuću, ona je spavala na krevetu, a osumnjičeni ju je fizički napao, nanijevši joj više udaraca koji su joj nanijeli teške telesne povrede, od kojih je žena preminula.

Intenzivnim koordinisanim akcijama u proteklih nekoliko dana od strane Kumanovske državne policije, Odjeljenja kriminalističke policije, Kumanovskog javnog tužilaštva i istražnog centra pri tom tužilaštvu, i timova Instituta za sudsku medicinu, obezbjeđeni su dokazi koji ukazuju na vezu između ovog događaja i nekoliko drugih sličnih slučajeva u oblasti Kumanova.

Хљеб

Savjeti

Zašto nije preporučljivo kupovati već isječen hljeb?

Zbog sličnosti u izboru žrtve i brutalnog načina izvršenja zločina, istražuje se da li se u ovim slučajevima radi o ubistvima koje je počinio isti počinilac.

Za jednu od potencijalnih žrtava juče je naložena ekshumacija i obdukcija, a sa tijela preminule žene prikupljeni su tragovi i DNK, koji se analiziraju.

Istražni organi rade na složenim stručnim izvještajima i analizama, kao i na drugim radnjama za obezbjeđivanje dokaza, koji trenutno ne mogu biti dijeljeni sa javnošću zbog tajnosti postupka.

Osumnjičeni je odmah lišen slobode čim je otkriven i ostaje u pritvoru na predlog tužioca.

Takođe je naloženo psihijatrijsko veštačenje osumnjičenog od strane tima stručnjaka - sudskih psihijatara sa Instituta za psihijatriju u Skoplju, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi :

Serijski ubica

Makedonija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зашто није препоручљиво куповати већ исјечен хљеб?

Savjeti

Zašto nije preporučljivo kupovati već isječen hljeb?

2 h

1
Донесена наредба: Без истраге о вртићу у Пелагићеву

Gradovi i opštine

Donesena naredba: Bez istrage o vrtiću u Pelagićevu

2 h

0
ЕУ

Svijet

Bez saglasnosti o paketu sankcija Moskvi

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Akcija Smagler: Hrvatska izručila Borisa Radovanovića BiH

2 h

0

Više iz rubrike

Дио града остао без струје: Дјеца пуштена из школе

Region

Dio grada ostao bez struje: Djeca puštena iz škole

3 h

0
Поново се шири узнемирујући снимак: Бацио бомбу, рањена жена

Region

Ponovo se širi uznemirujući snimak: Bacio bombu, ranjena žena

4 h

0
Орбан: Кијев жели хаос у Мађарској

Region

Orban: Kijev želi haos u Mađarskoj

6 h

0
Црногорска полиција на ногама: У току акција широм земље, ево ко је на мети

Region

Crnogorska policija na nogama: U toku akcija širom zemlje, evo ko je na meti

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner