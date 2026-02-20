Serijski ubica hara regionom? Ispituje se veza sa drugim zločinima

Nakon brutalnog ubistva žene kod Kumanova u Severnoj Makedoniji, policija istražuje moguću vezu sa drugim sličnim slučajevima, prenijeli su makedonski mediji.

Sektor za unutrašnje poslove u Kumanovu podijelo je Osnovnom javnom tužilaštvu u Kumanovu krivičnu prijavu protiv T.B. (25) iz Kumanova zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo "ubistvo" iz člana 123 stav 2 tačka 1 Krivičnog zakonika.

U periodu od 27.01 do 12.02.2026. godine, osumnjičeni je u selu Čelopek, opština Staro Nagoričane, namjerno i na svirep i podmukao način lišio života žrtvu, ženu (78).

Iskoristio je činjenicu da je oštećena živjela sama, bila stara i nemoćna. Kada je ušao u njenu kuću, ona je spavala na krevetu, a osumnjičeni ju je fizički napao, nanijevši joj više udaraca koji su joj nanijeli teške telesne povrede, od kojih je žena preminula.

Intenzivnim koordinisanim akcijama u proteklih nekoliko dana od strane Kumanovske državne policije, Odjeljenja kriminalističke policije, Kumanovskog javnog tužilaštva i istražnog centra pri tom tužilaštvu, i timova Instituta za sudsku medicinu, obezbjeđeni su dokazi koji ukazuju na vezu između ovog događaja i nekoliko drugih sličnih slučajeva u oblasti Kumanova.

Zbog sličnosti u izboru žrtve i brutalnog načina izvršenja zločina, istražuje se da li se u ovim slučajevima radi o ubistvima koje je počinio isti počinilac.

Za jednu od potencijalnih žrtava juče je naložena ekshumacija i obdukcija, a sa tijela preminule žene prikupljeni su tragovi i DNK, koji se analiziraju.

Istražni organi rade na složenim stručnim izvještajima i analizama, kao i na drugim radnjama za obezbjeđivanje dokaza, koji trenutno ne mogu biti dijeljeni sa javnošću zbog tajnosti postupka.

Osumnjičeni je odmah lišen slobode čim je otkriven i ostaje u pritvoru na predlog tužioca.

Takođe je naloženo psihijatrijsko veštačenje osumnjičenog od strane tima stručnjaka - sudskih psihijatara sa Instituta za psihijatriju u Skoplju, prenosi Telegraf.