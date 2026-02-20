Logo
Donesena naredba: Bez istrage o vrtiću u Pelagićevu

SRNA

20.02.2026

13:01

0
Донесена наредба: Без истраге о вртићу у Пелагићеву

Dobojsko Okružno javno tužilaštvo donijelo je naredbu o nesprovođenju istrage protiv načelnika Pelagićeva Slavka Tešića u vezi sa prijavom zbog navodne zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi u vezi sa izgradnjom dječijeg vrtića jer je utvrđeno da nema obilježja navedenih krivičnih djela, kao ni bilo kojeg drugog propisanog Krivičnim zakonom Republike Srpske, rečeno je Srni u ovoj pravosudnoj instituciji.

"Okružno javno tužilaštvo Doboj je 30. jula 2024. godine donijelo naredbu o nesprovođenju te istrage", naveli su iz ovog tužilaštva.

Predmetna naredba donesena je nakon izvršenih provjera navoda prijave, prikupljenih potrebnih obavještenja i relevantne dokumentacije.

Anonimna krivična prijava protiv načelnika opštine Pelagićevo Slavka Tešića zaprimljena je u Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju 10. juna 2024. godine.

U prijavi protiv Tešića je, između ostalog, bilo navedeno da je tokom izgradnje vrtića došlo do niza nepravilnosti i zloupotreba s ciljem povećanja cijene i vrijednosti radova.

Pelagićevo

Vrtić

