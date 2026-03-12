Dodik čestitao Borisu Aleksiću: Srpska stvara šampione

Autor:ATV
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je kik-bokseru Borisu Aleksiću osvajanje zlata na Svjetskom kupu, poručivši da Republika Srpska stvara šampione.
"Čestitam Borisu i njegovom klubu `Ares` iz Banjaluke svjetsku titulu", naveo je Dodik na "Iksu".
Republika Srpska stvara šampione.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 12, 2026
Boris Aleksić je osvojio zlato na Svjetskom kupu u kik-boksu.
Čestitam Borisu i njegovom klubu "Ares" Banjaluka svjetsku titulu. pic.twitter.com/lCGwz9CY8p
