MMA borac Ibrahim Čolo poginuo u jezivoj nesreći

Nesreća se dogodila u nedjelju naveče oko 21:15 sati u blizini Vupertala.

Region Medicinska sestra opljačkala pacijente

Prema navodima tamošnjih medija i policijskom izvještaju, Čolo je na putu prema Švelmu preticao vozilo u kojem se nalazio njegov rođeni brat, upravljajući automobilom BMW snage 530 konjskih snaga. Tom prilikom je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid jedne kuće.

Ibrahim Čolo iza sebe je ostavio trudnu suprugu i kćerku. Njegova borilačka karijera završila je s omjerom 4-3, prema podacima sa stranice Tapolodži, uz napomenu da je pretposljednja borba imala egzibicioni karakter. U posljednja dva nastupa poražen je od Haimea Korderoa. Posljednje mečeve odradio je pod okriljem slovačko-češke organizacije Oktagon.

Zdravlje Kako prepoznati i ublažiti simptome alergije?

Čolo je bio član UFD Džima iz Dizeldorfa, čiji je vlasnik Ivan Dijaković. U tom klubu trenirao je i bio sparing partner poznatog hrvatskog borca Roberta Soldića (21-4), koji je godinama nastupao u singapurskoj organizaciji ONE, ali nije imao mnogo borbi na Dalekom istoku.

Popularni "Robokap" oprostio se od svog prijatelja i trening partnera putem Instagram storija, dok je u istom klubu trenirao i Iranac Hatef Moeil, borac koji je u Srbiji i regionu poznat po nastupima u teškoj kategoriji organizacije FNC.