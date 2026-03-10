Jezivi detalji dvostrukog ubistva u Hrvatskoj: Metalnim predmetom ubio majku i baku

Jutro, 5.50 sati. Mještani Gospića baš su se u to vrijeme budili, spremajući se na posao. A onda su se Vrtlarskom, inače mirnom ulicom, prolomili krici.

U dvorištu porodične kuće stajao je pomahnitali Robert M. (48). Metalnim predmetom nasmrt je zatukao majku Danku (71) i baku Anu (99). Dvije žene u poznim godinama nisu imale nikakve šanse u naletu njegove agresije.

Policija ga je po dolasku odmah uhapsila, a ubrzo su pronašli i tijela žrtava. Jedno je bilo u kući, a drugo je pomahnitali muškarac bacio u septičku jamu.

Šokirani građani nijemo su posmatrali šta se zbiva u njihovom komšiluku. Dio njih tješio je podstanarku ubijenih žena, koja je u šoku posmatrala šta se dešava. Ona je svjedočila krvavom činu pomahnitalog Roberta i njenoj porodici je jedna od žrtava pritrčala tražeći pomoć. U dvorištu se, naime, nalaze dvije kuće. U jednoj su živjele Danka i Ana, a u drugoj je bila podstanarska porodica.

"Prvo se čula svađa, pa povišeni tonovi. Potom se začulo vrištanje. Stravično je bilo. Pokojna Danka je trčala, kucala je na naš prozor... Tražila je mobilni telefon da pozove policiju i Hitnu pomoć. Dali smo joj, ali iz kuće nismo izlazili od straha. Znali smo kakav je on", kroz suze je za 24sata.hr ispričala podstanarka koja u kući živi nekoliko godina sa suprugom i maloljetnom ćerkom.

"Silno smo se bojali. Otišla je s mobilnim telefonom mog muža, a onda su se opet čuli galama i vrištanje. U potpunom smo šoku. Ne znam kako su ubijene. Čuli smo samo dozivanje u pomoć", ističe šokirana podstanarka.

"Sve je utihnulo"

Nakon toga nisu vidjeli šta se dalje događalo. Ubrzo je sve utihnulo, a potom su počele da odjekuju policijske sirene. Vrlo brzo uhapsili su Roberta, za kojeg mještani pričaju da je imao duševnih smetnji, kao i da je i ranije bio nasilan.

Podstanarka kaže da su čuli priče mještana o Robertu, ali su se rijetko sretali iako su dijelili dvorište. Robert je inače živio u Zagrebu, a u posljednje vrijeme sve češće je dolazio u Gospić.

"Opasan je, nasilan i svi su ga se klonili. Naravno, kad vam je to član porodice, ne možete se skloniti od njega. Živio je između Zagreba i Gospića, s tim da smo ga u posljednje vrijeme više viđali u rodnom gradu. Uvijek se pričalo da ga treba izbjegavati. Vidjeli su ga sinoć u pabu. Ništa nije slutilo na tragediju, ali je, Robert kao Robert, uvijek bio jednostavno nasilan. Malo je komunicirao s okolinom, znali smo da treba da pije terapiju, ali da ju je i odbijao" dodaju komšije.

Tuguju za ubijenom Dankom i Anom, za koje kažu da su bile izuzetne osobe.

"Njih dvije su živjele nenametljivim penzionerskim životom. Nikad s njima dvjema nije bilo problema. Njega smo viđali po kafićima. Uvijek je bio sam. Klonili smo ga se. Pričalo se kako često nije pri sebi. Naše komšinice nisu imale snage da mu se odupru", dodala je tužno mještanka koja živi u blizini kuće gdje se dogodilo ubistvo.

"Bile su ugledne građanke"

Od žrtava se oprostio i gradonačelnik Darko Milinović, koji kaže da je poznavao porodicu.

"Velika je to tragedija za naš grad. Ne pamtimo da se dogodilo dvostruko ubistvo. Saosjećam sa porodicom i izražavam saučešće. Ubijene su bile ugledne građanke i lično sam ih poznavao. Zaista me pogodila ova vijest", istakao je Milinović.

U međuvremenu policija nastavlja sa kriminalističkim istraživanjem dvostrukog ubistva. Prilikom izvlačenja tijela pomogli su im i pripadnici Javne vatrogasne jedinice Grada Gospića. Obdukcijom će utvrditi sve povrede koje je osumnjičeni zadao žrtvama, a utvrđuje se i tačan motiv ubistva.

Nezvanično, Robert M. je i ranije evidentiran kada je 2017. u Gospiću bio nasilan prema medicinskom timu. Međutim, direktor policije Nikola Milina kaže da nije bilo indicija za ovako težak zločin.

"Osumnjičeni počinilac je osoba sa duševnim smetnjama. Ranije je policija postupala u nekoliko navrata na zahtjev zdravstvenog osoblja, prilikom smještaja u psihijatrijsku ustanovu. Nemamo informacija da je dosad unutar porodice bilo kažnjivih djela niti je bilo indikacija o kažnjivom ponašanju osumnjičenog", rekao je Milina.