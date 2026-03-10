Logo
Large banner

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 20. kolu

Autor:

ATV

10.03.2026

20:10

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

U 20. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije, nije bilo glavnog dobitka vrijednog 9 miliona maraka.

U ovom kolu izvučeni su brojevi - 18, 12, 22, 5, 31, 29 i 6.

Čak četiri igrača imali su priliku da osvoje sedmicu nakon šest izvučenih brojeva. Brojevi koji bi donijeli milione su 4, 36 ili 37, ali je iz bubnja izašao broj 6.

Loto plus

Igra Loto plus bila je vrijedna 3 miliona i 860 hiljada maraka, a ni ovdje nije bilo glavnog dobitnika.

Izvučeni su brojevi 1, 22, 31, 9, 16, 24 i 10

U narednom kolu fond za ovu igru, kao i za Loto 7/39 raste, pa će igrači imati priliku za veći dobitak.

Džoker

Ni u igri Džoker nije bilo glavnog dobitka.

Džoker broj glasio je 865842, ali nijedan igrač na svom tiketu ovo nije imao ovu kombinaciju.

Inače, Džoker je bio vrijedan 160.000 KM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Loto

loto rezultati

Loto brojevi

Loto rezultati danas

Loto izvlačenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нова превара на популарној шопинг платформи: Ако вам је ово стигло, можда сте жртва

Društvo

Nova prevara na popularnoj šoping platformi: Ako vam je ovo stiglo, možda ste žrtva

5 h

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Društvo

Padaće rekordi: Meteorolozi najavili klimatski fenomen

7 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Društvo

Savić: Na rast cijene goriva trenutno ne možemo uticati

9 h

13
Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

Društvo

Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

10 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

31

U BiH zbog Irana divljaju cijene: Evo koliko je gorivo tamo

22

20

Gori gasovod u centru grada, postoji opasnost od eksplozije

22

20

Srbija nabavila balističke supersonične rakete kakve ne postoje u regionu

22

15

Jedna osoba se polila benzinom i zapalila u autobusu: Ima mrtvih i povrijeđenih

22

10

Trišić Babić: Uzrok svih političkih problema u BiH su OHR i Šmit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner