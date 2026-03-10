Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 20. kolu

U 20. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije, nije bilo glavnog dobitka vrijednog 9 miliona maraka.

U ovom kolu izvučeni su brojevi - 18, 12, 22, 5, 31, 29 i 6.

Čak četiri igrača imali su priliku da osvoje sedmicu nakon šest izvučenih brojeva. Brojevi koji bi donijeli milione su 4, 36 ili 37, ali je iz bubnja izašao broj 6.

Loto plus

Igra Loto plus bila je vrijedna 3 miliona i 860 hiljada maraka, a ni ovdje nije bilo glavnog dobitnika.

Izvučeni su brojevi 1, 22, 31, 9, 16, 24 i 10

U narednom kolu fond za ovu igru, kao i za Loto 7/39 raste, pa će igrači imati priliku za veći dobitak.

Džoker

Ni u igri Džoker nije bilo glavnog dobitka.

Džoker broj glasio je 865842, ali nijedan igrač na svom tiketu ovo nije imao ovu kombinaciju.

Inače, Džoker je bio vrijedan 160.000 KM.