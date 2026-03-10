U sudaru poginula jedna osoba: Saobraćaj potpuno obustavljen

Autor:ATV
10.03.2026
21:01
Komentari:0
Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Berane - Andrijevica.
Do nesreće je došlo danas oko 11,20 časova, potvrđeno je u Operativno-komunikacionom centru Uprave policije Crne Gore, prenijele su Vijesti.
U udesu su učestvovali jedno teretno vozilo i automobil. Saobraćaj na ovoj saobraćajnici je u prekidu do okončanja uviđaja, a putnici se preusmjeravaju na alternativne puteve.
