Medicinska sestra opljačkala pacijente

Autor:

ATV

10.03.2026

18:02

Инфузија болница доктор
Foto: Pranidchakan Boonrom/Pexels

Tridesetdevetogodišnja medicinska sestra iz Pule uhapšena je zbog sumnje da je pacijentima u bolnici ukrala nakit vrijedan više hiljada evra.

Policija je saopštila da je medicinska sestra počinila šest teških krađa od 16. decembra prošle do 5. marta ove godine.

Ona je iskorištavala bespomoćnost i teško zdravstveno stanje pacijenata u bolnici i krala im različite komade nakita ukupne vrijednosti više hiljada evra, prenosi "Srna".

Policijski službenici uhapsili su osumnjičenu juče, a pretresom prostorija koje je koristila pronađen je dio ukradenih predmeta.

Nakon kriminalističke istrage, uz krivičnu prijavu predata je u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Tagovi :

Krađa

Hrvatska

Pula

