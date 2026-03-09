Oglasila se Mirjana Pajković - otkrila detalje iz policije

Bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković oglasila se prvi put nakon što su u javnost isplivali novi eksplicitni snimci.

Podsjećamo, Pajkovićeva je saslušana u policiji zbog, kako su mediji tvrdili, da se na snimku nalazi osoba za kojom je raspisana Interpolova potjernica.

Tri dana nakon što su se novi snimci pojavili u javnosti, Pajkovićeva se oglasila poručivši da je odlučila da privremeno otputuje iz Crne Gore.

Kako je navela, otputovala je u Beč za vikend.

Takođe, otkrila je i da joj je policija pretresla stan i automobil, te privremeno uzela telefon.

Sedam sati u policiji

Kako je naglasila, nije pobjegla iz Crne Gore, već na odmor.

Mirjana Pajković

"Dragi ljudi sve je uredu. Nakon 7 sati provedenih u Centru bezbjednosti u petak, pretresa stana i auta, te predaje telefona, odlučila sam da vikend provedem u Beču. Pošto je prvi let bio u subotu u 7 i 20 sati, nisam mogla da uzmem karticu bila sam nedostupna", otkrila je Pajkovićeva.

Negirala snimak s odbjeglim ubicom Drecunom

Bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković saslušana je sinoć u policiji, gd‌je je negirala da je bila u kontaktu sa odbjeglim pripadnikom kavačkog kriminalnog klana Nikolom Drecunom, koji je optužen za dvostruko ubistvo na Cetinju u junu 2024. godine.

Nikola Drecun iz Cetinja optužen je da je 20. juna 2024. godine ubio sugrađane Petra Kaluđerovića i Dragana Roganovića, koji su navodno bili povezani sa suprotstavljenim škaljarskim kriminalnim klanom.

U eksploziji bombe tom prilikom povrijeđeni su i njihovi prijatelji Tanasije Jovanović i Mihailo Borozan, kao i slučajna prolaznica Desanka Vujović.

Skandal sa eksplicitnim snimcima Mirjane Pajković: Preokret u aferi

Za Drecunom je krajem novembra 2024. godine raspisana međunarodna potjernica Interpola.

Osim navodnog snimka na kojem je sa Drecunom, prije dva dana u javnosti je objavljen i eksplicitni video za koji se tvrdi da prikazuje Pajkovićevu, a za koji se spekuliše da je nastao u prostorijama Vlade Crne Gore.











