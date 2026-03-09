Ministar potvrdio da će se loše prognoze obistiniti

Cijena dizela, prema najavama distributera, na benzinskim pumpama u FBiH će u narednim danima preći 3 KM.

Potvrdio je ovo u ponedjeljak ministar trgovine FBiH Amir Hasičević.

“Rast cijena je posljedica kretanja cijena na globalnom tržištu. Ulazna cijena na Naftnim terminalima u Pločama od početka krize porasla je za 0,59 KM po litru. Maloprodajna cijena u FBiH porasla je za 0,39 KM. U FBiH imamo 719 benzinskih pumpi i mi iznosimo prosječnu cijenu. Ograničenje marže doprinijelo je tome da je uvozna cijena rasla više od maloprodajne. Povećanja cijena nema bez odobrenja Ministarstva. Da pojasnim: kada bi, ne daj Bože, litar dizela bio 5 KM, distributer maksimalno zarađuje 0,25 KM – isto koliko može maksimalno zaraditi i kada je cijena 2 KM. Razlika na pumpama postoji jer distributeri ne mogu mijenjati cijene dok ne prodaju postojeće zalihe, zbog čega kod istog distributera možete imati različite cijene“, pojasnio je Hasičević.

Govoreći o zalihama, Hasičević je rekao da FBiH ima zaliha za 12 do 15 zaliha za široku potrošnju, ali da je to i više kada se raspodijeli na ono što je osnovno za funkcionisanje.

U cilju zaštite potrošača i stabilizacije tržišta, na snazi ostaju mjere ograničenja marži na naftne derivate.

Za trgovinu na veliko propisana je maksimalna marža od 0,06 KM po litru, dok je za trgovinu na malo taj iznos ograničen na 0,25 KM po litru.

Federalno ministarstvo trgovine pozvalo je građane da koriste mobilnu aplikaciju “FMT FBiH oil”, koja omogućuje praćenje cijena na pumpama u realnom vremenu.