Vožnja s klimom skuplja nego što mislite: Evo koliko raste potrošnja

Autor:

ATV

09.03.2026

18:18

Аутомобил Волво
Foto: Pixabay

Njemački autoklub (ADAC) proveo je istraživanje koliko uključen klima uređaj u automobilu utiče na potrošnju goriva.

Zahvaljujući modernim kompresorima klima-uređaja, uticaj na potrošnju goriva i dodatne troškove polako pada a test je pokazao prosječnu dodatnu potrošnju od 10 do 15 odsto.

Kako se navodi veliki uticaj na potrošnju goriva ima i područje na kojem vozite automobil. U gradu je povećana potrošnja oko 20 odsto, na otvorenim cestama (prosječna brzina oko 100 km/h) potrošnja raste oko šest posto, a kada automobil radi u leru potrošnja raste za velikih 70 odsto.

Za nižu potrošnju goriva sistem mora da reguliše unutrašnju temperaturu što je nezavisnije moguće, tj. u načinu rada Auto, ako imate automatski klima-uređaj. Odnosno takav način rada je mnogo bolji nego da sami određujete snagu duvanja klima-uređaja, prenosi Revija HAK.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

