Na stolu Rezolucija o zabrani veličanja ustaštva

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu je Rezolucija kojom se osuđuje i zabranjuje veličanje ustaštva, zakazana je za 17. mart.

Tri su teksta rezolucije, onaj koji je predložio SNSD, SDS-ov i onaj koji je predložio Kabinet predsjednika Narodne skupštine. Pokušava se naći kompromis kako bi se usaglasili stavovi oko jednog zajedničkog teksta.

Tri različita prijedloga Rezolucije o osudi i zabrani veličana i promovisanja ideologije NDH i drugih ustaških, nacističkih i fašističkih simbola.

Najobimniji je tekst koji je dostavio Klub poslanika SNSD-a, u kojem, pozivajući se na Povelju Ujedinjenih nacija i druge akte podsjećaju, između ostalog, da je genocid nad Srbima u NDH izvršen uz odobravanje države, ali i velikog broja Hrvata i Muslimana. Cilj je bio istrijebiti oko dva miliona Srba, a pored logora smrti Jasenovac i Donja Gradina, NDH imala je i logor za djecu. Zato iz SNSD-a traže od Narodne skupštine da usvoji Rezoluciju kojom će se zabraniti, ali i sankcionisati veličanje ustaštva.

„Kada se odredimo prema istorijskim događajima, kada kažemo šta je to ideologija NDH-a, šta je to neprihvatljivo, mi onda u nekoliko pravnih članova Rezolucije, krećemo u jedan proces pravnog sankcionisanja korištenja, upotrebe i promovisanja simbola i spomenika i svega vezano za ideologiju NDH“, rekla je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

U SDS-u podsjećaju da su oni prvi predložili Rezoluciju. Dok im u SNSD-u zamjeraju to što su se u dokumentu bavili isključivo osudom i veličanja ustaške ideologije i pojedincima, poput načelnika Širokog Brijega i pjevača Marka Perkovića Tompsona, SDS-ovci odgovaraju da nemaju ništa protiv toga da se usaglasi jedinstven tekst Rezolucije.

„Trebalo bi malo da se opametimo i da se oko nacionalnih stvari ne možemo dijeliti. Ne možemo predlagati sa tri strane jedno te isto“, naveo je poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Pero Đurić.

Cilj i jeste da se usaglasi jedan tekst, odgovara predsjednik Parlamenta. Smatra da je namjera SDS-a bila dobra, ali da je tekst koji su dostavili štur i nepotpun.

„Ugledni pravnici međunarodnog prava to vežu sa nadležnim rezolucijama koje su na svjetskom nivou osudile ustaštvo, zabranile takve iste pjevače. Mi se za to vežemo, na nešto što je iznad Hrvatske, a ne na nešto što će se završiti na Savi. Nama ne treba Rezolucija koja završava na Savi, nama treba Rezolucija koja završava na Rajni“, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Sutra bi trebalo da bude održan sastanak na kojem će se pokušati usaglasiti stavovi oko zajedničkog teksta. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za 17. mart.