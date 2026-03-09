Logo
Preminuo Nemanja Koprivica

09.03.2026

18:56

Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Nemanja Koprivica iz Višegrada, preminuo je 7. marta 2026. godine, nakon kratke i teške bolesti, u 37. godini života.

Tokom svog života bio je aktivan u lokalnoj zajednici, gd‌je je svojim primjerom i angažmanom motivisao mlade da ulažu u obrazovanje i lični razvoj.

Koprivica je osnovno obrazovanje stekao u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Višegradu, a srednju školu završio u istom gradu, gd‌je je posebno isticao rezultate u nauci i matematici.

Nakon školovanja u Višegradu, Nemanja je svoje obrazovanje nastavio na međunarodnom nivou, upisavši prestižni Princeton univerzitet.

Nemanja je sahranjen danas u mjestu Mjeur – Podgaj (Rogatica).

