Preminuo Nemanja Koprivica

Nemanja Koprivica iz Višegrada, preminuo je 7. marta 2026. godine, nakon kratke i teške bolesti, u 37. godini života.

Tokom svog života bio je aktivan u lokalnoj zajednici, gd‌je je svojim primjerom i angažmanom motivisao mlade da ulažu u obrazovanje i lični razvoj.

Koprivica je osnovno obrazovanje stekao u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Višegradu, a srednju školu završio u istom gradu, gd‌je je posebno isticao rezultate u nauci i matematici.

Nakon školovanja u Višegradu, Nemanja je svoje obrazovanje nastavio na međunarodnom nivou, upisavši prestižni Princeton univerzitet.

Nemanja je sahranjen danas u mjestu Mjeur – Podgaj (Rogatica).