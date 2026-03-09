Ako ste rođeni u ovom znaku, petak 13. bi vam mogao donijeti sreću

Petak 13. u mnogim se kulturama smatra danom koji donosi nesreću, ali za jedan horoskopski znak to bi moglo značiti suprotno – umjesto negativne, nalet pozitivne energije.

Sujeverje povezano s ovim datumom toliko je rašireno da ga neki ljudi doživljavaju s dozom nelagode ili opreza. Astrologija sugeriše da petak 13. ne mora svima donijeti lošu energiju. Naprotiv, za pripadnike jednog horoskopskog znaka petak 13. može biti iznenađujuće povoljan i donijeti prilike koje se ne pojavljuju često.

Ove godine takav datum dolazi već ove nedjelje. Naime, u petak, 13. marta, ponovo je petak 13, dan koji mnogi smatraju nesrećnim. Dok će ga neki dočekati s oprezom i dozom sujeverja, astrologija sugeriše da bi pojedinim znakovima mogao donijeti upravo suprotno, sreću i neočekivane prilike.

U astrologiji se vjeruje da određene kombinacije datuma, planeta i energije mogu djelovati posebno snažno na pojedine znakove. Dok neki tog dana osjećaju pojačanu napetost ili nesigurnost, drugi mogu doživjeti nalet sreće, inspiracije ili povoljnih okolnosti.

Neočekivana poslovna prilika

Strijelčevi se često smatraju miljenicima sreće, a petak 13. mogao bi dodatno naglasiti njihovu prirodnu sklonost dobrim prilikama. Ovim znakom vlada Jupiter, planeta koja se u astrologiji povezuje s rastom, optimizmom i srećnim okolnostima. Zbog toga Strijelčevi često imaju osjećaj da ih život vodi prema dobrim ishodima, čak i kada situacije na prvi pogled ne izgledaju obećavajuće.

Na dan koji mnogi smatraju nesrećnim, Strijelčevi bi mogli da osjete upravo suprotan efekat. Energija tog datuma može da podstakne njihovu hrabrost i želju za avanturom, pa bi mogli da donesu odluke koje se kasnije pokažu izuzetno povoljnima. To može biti neočekivana poslovna prilika, uspješan razgovor, dobra vijest ili susret koji otvara nova vrata.

Strijelčevi su poznati po tome što ne dopuštaju da ih strah ili sujeverje sputavaju. Upravo zbog tog stava često su spremni da urade ono što drugi izbjegavaju. Kada se mnogi povuku i odluče da igraju na sigurno, Strijelčevi često rizikuju i pokušaju nešto novo, a upravo u takvim trenucima sreća zna da im bude posebno naklonjena, prenose Novosti Magazin.

Dan koji može donijeti preokret

Petak 13. za Strijelčeve može biti podsjetnik da se sreća često krije upravo u trenucima kada je najmanje očekujemo. Umjesto da taj dan dožive kao loš znak, mogli bi ga iskoristiti kao priliku za hrabre poteze, nove planove ili odluke koje su dugo odlagali.

Naravno, astrologija ne može garantovati ishode, ali mnogi Strijelčevi već su navikli na to da im optimizam i otvorenost prema novim iskustvima često donose zanimljive prilike. Upravo zato bi petak 13. koji pada 13. marta za njih mogao biti dan kada se pokazuje da ono što drugi smatraju nesrećom ponekad može postati neočekivana sreća.